Program Guide 06-03-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:09 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

00:43:00 00:13:05 Heinrich Isaac Virgo prudentissima

Stile Antico Harm Mundi 807595

00:58:00 00:42:28 Alexander Glazunov Symphony No. 8 in E flat major Op 83

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

01:42:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:24:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

03:10:00 00:32:56 Robert Schumann Piano Sonata No. 1 in F sharp minor Op 11

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

03:45:00 00:15:07 Frederick Delius In a Summer Garden

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

04:02:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

04:47:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

05:24:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

05:42:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

05:47:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:51 Ludwig Senfl Quis dabit oculis

Stile Antico Harm Mundi 807595

06:17:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:27:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

06:41:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:52:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

06:58:00 00:02:20 John Philip Sousa March "Royal Welch Fusiliers"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to The Ruler of the Spirits

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

07:13:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

07:25:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

07:40:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

07:50:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

07:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

08:07:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:17:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo

Stile Antico Harm Mundi 807595

08:23:00 00:01:22 Orlande de Lassus Jubilate Deo

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

08:27:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

08:42:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

08:52:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

08:57:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:05:00 00:15:05 James Hook Piano Concerto in D major Op 1 Parley of Instruments

Paul Nicholson Paul Nicholson, fortepiano Hyperion 66700

09:25:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:47:00 00:03:37 René Clausen O magnum mysterium

Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

09:53:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

09:58:00 00:00:56 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:05:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:08:00 00:06:56 Jacob Clemens non Papa Carole magnus eras

Stile Antico Harm Mundi 807595

10:17:00 00:02:10 Josquin Desprez Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

10:21:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

10:27:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1

John O'Conor, piano Telarc 80290

10:42:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

10:51:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:25:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

11:36:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

11:45:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

11:55:00 00:04:37 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

12:19:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:27:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

12:36:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

12:53:00 00:06:47 Brian Dykstra Old Powell Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

13:57:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

14:05:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

14:09:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:25:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:44:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:56:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:02:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

15:12:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

15:26:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

15:48:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:09 Thomas Tallis Loquebantur variis linguis

Stile Antico Harm Mundi 807595

16:07:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:09:00 00:11:42 Philip Lasser Allegro from Piano Concerto "The Circle

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

16:27:00 00:04:44 Bernard Herrmann North by Northwest: Conversation Piece

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:34:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

16:41:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:52:00 00:02:46 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:56:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

17:05:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:27:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

17:40:00 00:04:51 Pierre de la Rue Absalon fili mi

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:47:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

17:52:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:56:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:28:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

18:34:00 00:03:32 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in A minor Op 68

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

18:40:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic Orchestra RCA 60073

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:28:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – recorded March 4,

celebrating the Cavani Quartet’s 30th Anniversary Year;

Cavani String Quartet [Annie Fullard, violin; Mari Sato, violin;

Kirsten Docter, viola; Merry Peckham, cello]; Donald Weilerstein, viola, guest artist;

Vivian Hornik Weilerstein, piano, guest artist

20:04:00 00:31:16 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

20:39:00 00:24:49 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 9 in E flat major Op 117

21:07:00 00:28:47 Felix Mendelssohn String Quintet No. 2 in B flat major Op 87

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by tenor Roland Hayes

Roland Hayes, arr: The Life of Christ (Vanguard SRV 35280)

Roland Hayes, arr: Scandalize my name

Roland Hayes, arr: Ezekial saw de wheel

Robert Nathaniel Dett, arr: I'm so glad

Robert Nathaniel Dett, arr: Lay dis body down

Roland Hayes, arr: There's a little wheel



23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:09:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:20:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:25:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:39:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

23:44:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:56:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542