Program Guide 05-29-2015

00:02:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

00:34:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

00:59:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:55:00 00:34:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra Sony 64109

02:31:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

03:10:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

03:53:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

04:25:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

04:56:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

05:27:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

05:46:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:53:00 00:06:29 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:07:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

06:15:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

06:26:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:36:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:40:00 00:06:21 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

06:52:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:13:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

07:20:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

07:25:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:40:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

07:50:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

07:55:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

08:07:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

08:15:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

08:30:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

08:36:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from

Verdehr Trio Crystal 745

08:40:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

08:50:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

08:58:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

09:05:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:25:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:35:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

09:50:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:57:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

10:01:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

10:02:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:10:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:18:00 00:05:21 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:25:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

10:35:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

10:50:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

11:16:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

11:29:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Lang Lang, piano Sony 771901

11:41:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:52:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

12:12:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:20:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

12:29:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:39:00 00:11:13 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Suite André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

12:52:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

13:03:00 00:47:20 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano; Jules Eskin, cello Sony 63225

13:51:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

14:01:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

14:04:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

14:08:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:35:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

14:51:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

14:59:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:11:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:28:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

15:49:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

15:58:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

16:06:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:13:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:28:00 00:04:21 Erich Wolfgang Korngold Of Human Bondage: Nora's Theme

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:34:00 00:07:32 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

16:43:00 00:03:00 Michael Flanders &Donald Swann Ill Wind

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80367

16:48:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

16:54:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle

Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

17:05:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

17:26:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

17:40:00 00:06:25 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

17:47:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

17:52:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

18:09:00 00:18:03 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

18:30:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:36:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:42:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

19:02:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

19:27:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

19:58:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

20:02:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

20:23:00 00:33:28 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:57:00 00:01:14 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

21:03:00 00:20:00 Thomas Adès Arcadiana

Jupiter String Quartet WFMT 1

21:26:00 00:25:50 Gabriel Fauré Violin Sonata No. 1 in A major Op 13

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Vanguard 1239

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, How not to help the black underclass: Jason L. Riley, Author and Senior Fellow at the Manhattan Institute

23:02:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola "Mallorca" Op 202

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:09:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:20:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:25:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian &

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

23:29:00 00:08:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Romeo and Juliet

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

23:40:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:47:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:56:00 00:02:48 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290