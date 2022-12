Program Guide 05-20-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major

Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

00:25:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

01:01:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

02:06:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

02:49:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco

Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

03:11:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

03:55:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:22:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

05:00:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:24:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

05:42:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

05:52:00 00:04:23 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

06:15:00 00:09:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

06:25:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

06:35:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:43:00 00:06:25 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

06:51:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March "Sabre and Spurs"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

07:10:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:20:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:25:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:29:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:40:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:51:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:55:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

08:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:15:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:27:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

08:34:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:40:00 00:09:15 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Amadeus Quartet DeutGram 4793449

08:51:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

08:55:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:05:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

09:25:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

09:35:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:45:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

09:56:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:06:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:11:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

10:18:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:24:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:31:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

10:46:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:51:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:18:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

11:30:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:42:00 00:07:32 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

11:51:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:18:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:31:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

12:37:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:51:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

13:39:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

14:03:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

14:08:00 00:10:51 Otto Nicolai Christmas Overture

Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony Chorus VirginClas 91079

14:21:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on "La Folia di Spagna"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

14:41:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

14:55:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This Friday and next Thursday (5/28) at Severance Hall:

The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor

15:02:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

15:47:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:21 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

16:08:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

16:13:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

16:27:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

16:43:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

16:52:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:57:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

17:05:00 00:05:59 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

17:14:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

17:28:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

17:40:00 00:04:52 Bill Evans Since We Met

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

17:47:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:52:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:56:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

18:35:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:42:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:48:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

18:55:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

19:23:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:56:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire –

Highlights from Mozart’s The Magic Flute, recorded in Oberlin’s Finney Chapel in 2012,

with Ross Hauck (Tamino), Kelly Markgraf (Papageno), Tess Wakim (Pamina), Lianne Coble (Papagena),

Rachel Copeland (Queen of the Night), Jeremy Gilpatric (Monostatos) and Edward Crafts (Sarastro);

Apollo’s Fire Baroque Orchestra & Apollo’s Singers, Jeannette Sorrell, conductor

21:17:00 00:35:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

21:58:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by trumpeter Miles Davis

Gil Evans, arr: Sketches of Spain (Columbia CK 40578)

Miles Davis: Flamenco Sketches, alternate take (Columbia CK 64935)



23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:11:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:20:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:29:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

23:38:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:44:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962