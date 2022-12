Program Guide 05-14-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

00:51:00 00:21:42 Jan Antonín Kozeluch Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

01:15:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

02:06:00 00:20:53 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

02:29:00 00:48:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80090

03:19:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

03:54:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

04:31:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

04:59:00 00:21:35 Eric Coates The Three Elizabeths Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

05:23:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:41:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

05:53:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:20:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:30:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:40:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

06:51:00 00:02:59 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

07:10:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

07:20:00 00:02:54 Isaías Sávio Batucada

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:25:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

07:30:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

07:40:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:51:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:55:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

BBC NEWS

08:07:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:15:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

08:30:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:43:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

08:55:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:29:00 00:03:23 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

09:35:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:39:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

09:51:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

10:04:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon "Gira la

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

10:08:00 00:07:48 Johann Peter Emilius Hartmann The Raven: Overture

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

10:17:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop "Salute to August Bournonville"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:22:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:29:00 00:11:00 Leopold Mozart Concerto for 2 Horns in E flat major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn Philips 416815

10:43:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:51:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

11:22:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

11:32:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:44:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on "Ein Mädchen oder

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

11:53:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

WCLV MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:11:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:21:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

12:30:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:41:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

12:54:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:55:34 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 487

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:53 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

14:04:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:10:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

14:23:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

14:44:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA

15:01:00 00:07:46 John Knowles Paine Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

15:12:00 00:10:59 George Frideric Handel Chaconne with 21 Variations in F major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:26:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

15:49:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:58:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:13:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:28:00 00:04:38 Mikis Theodorakis Zorba the Greek: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

16:41:00 00:07:18 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Yrsa' Op 78

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

16:52:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

16:57:00 00:01:56 Ferruccio Busoni From the Age of Pigtails Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

17:05:00 00:05:23 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan:

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

17:13:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

17:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc

Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:40:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:46:00 00:02:54 John Williams Fanfare for a Special Occasion

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

17:53:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

17:54:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O’CONNELL

18:09:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

18:28:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

18:38:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94

Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

18:45:00 00:09:40 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

18:54:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:42 Jan Antonín Kozeluch Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

19:26:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:00 JUDSON SMART LIVING AWARDS 2015 (recorded earlier Thursday at Judson Manor)

20:40:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

20:52:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli

Introduttione Teatrale in D major Op 4 Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:04:00 Andrew Norman The Great Swiftness Chicago Symphony Orchestra WFMT 1

Jeffrey Kahane, Los Angeles Chamber Orchestra

21:11:00 00:22:37 Maurice Ravel Piano Concerto in G major Royal Philharmonic Kenneth Klein José Ramos Santana, piano FleurDeSon 57961

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane, piano

21:36:00 00:16:00 James Matheson True South Chicago Symphony Orchestra WFMT 1

Jeffrey Kahane, Los Angeles Chamber Orchestra

21:55:00 00:45:10 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 Vienna Philharmonic Kirill Kondrashin Kyung Wha Chung, violin Decca 400048

Jeffrey Kahane, Los Angeles Chamber Orchestra Augustin Hadelich, violin

22:43:00 00:13:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

Jeffrey Kahane, Los Angeles Chamber Orchestra Hilary Hahn, violin

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:10:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

23:19:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:26:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:36:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:42:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:57:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E

Nelson Freire, piano Decca 4782728