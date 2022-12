Program Guide 05-13-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:43 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

00:23:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra

Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

01:10:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Academy Chamber Ensemble Philips 426298

01:57:00 00:18:59 Isaac Albéniz España Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

02:18:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

02:50:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

03:30:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

04:20:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae"

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

04:50:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

05:25:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:44:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:51:00 00:08:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Romeo and Juliet

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:25 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:15:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:25:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale "Sei Lob und

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

06:30:00 00:07:12 Johann Sebastian Bach Motet "Der Geist hilft" Chamber Ensemble

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

06:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

06:51:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:53:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:10:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:20:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:25:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:29:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus "Gird on Thy Sword"

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

07:40:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

07:51:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

07:55:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

08:07:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

08:15:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

08:25:00 00:04:01 Osvaldo Golijov The Man Who Cried: Close Your Eyes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

08:30:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

08:40:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

08:51:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

08:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:25:00 00:04:30 Miklós Rózsa Julius Caesar: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

09:35:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

09:51:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

09:55:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:03:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

10:09:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

10:17:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:24:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

10:29:00 00:12:20 David Amram Variations on "Red River Valley"

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

10:43:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore &

European Baroque Soloists Denon 9614

10:51:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

11:21:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:33:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

11:40:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

11:45:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:21:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:30:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:39:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

12:46:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:52:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

13:40:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

13:40:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

13:46:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:04:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

14:08:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:23:00 00:18:59 Isaac Albéniz España Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

14:44:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:57:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: At Severance Hall this week,

The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Christian Tetzlaff, violin

15:03:00 00:18:17 Paul Hindemith Concert Music for Strings & Brass Op 50

Leonard Bernstein Israel Philharmonic Orchestra DeutGram 429404

15:25:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

15:37:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

16:06:00 00:03:44 Amy Beach Berceuse Op 40

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:13:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

16:31:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

16:56:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:05:00 00:05:03 Domenico Scarlatti Sonata in A minor

Duo Amaral DuoAmaral 2013

17:13:00 00:11:01 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

17:30:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

17:43:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:47:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:55:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

18:30:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

18:37:00 00:02:34 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

18:42:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

18:55:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:30 Franz Berwald Piano Concerto in D

Helsingborg Symphony Okko Kamu Niklas Sivelöv, piano Naxos 553052

19:25:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:56:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Simon Trpceski, piano EMI 272

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – Highlights from two recent concerts

Part One: CANTIQUES SPIRITUELS – MUSIC FOR LENT

Marc-Antoine Charpentier: Simphonies pour un reposoir H 515

Marc-Antoine Charpentier: O vos omnes H134

Marin Marais: Tombeau pour M. de Sainte-Colombe

Marc-Antoine Charpentier: Premier Leçon du Vendredi H105 avec ritornelles

Les Délices: Nola Richardson, soprano; Debra Nagy, oboe & recorder; Kathie Stewart, traverso & recorder;

Julie Andrijeski & Scott Metcalfe, violins; Beiliang Zhu, viola da gamba; Michael Sponseller, organ & harpsichord



Part Two: THE ANGEL AND THE DEVIL

François Couperin: La Sultanne

Marin Marais: Suite in F major from Pièces de viole, Books 3 & 5

Antoine Forqueray: Pièces de viole: ‘La Bellemont’ & Chaconne ‘La Buisson’

Marin Marais: Les Folies d’espagne

Marc-Antoine Charpentier: Sonate à 8 H 548

Les Délices: Josh Lee & Emily Walhout, viola da gamba; Ingrid Matthews & Scott Metcalfe, violin;

Debra Nagy & Kathryn Montoya, baroque oboes; Michael Sponseller, harpsichord

21:54:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn" Les Délices Délices 2013

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer William Grant Still

All pieces from Cambria CD 1060

William Grant Still: Festive Overture

William Grant Still: Symphony No. 3

William Grant Still: Romance for Saxophone and Piano

William Grant Still: Folk Suite No. 4

William Grant Still, arr: I feel like my time ain't long

William Grant Still, arr: Hard Trials



23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:51 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18

Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:11:00 00:07:27 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 in C sharp minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

23:21:00 00:16:36 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106

Karl Lo, piano Brioso 152

23:56:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

23:56:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456