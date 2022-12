Program Guide 05-05-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

00:21:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

01:03:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

01:53:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

02:21:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

02:55:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

03:35:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:15:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

04:55:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

05:22:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

05:39:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:52:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

9:25

06:07:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:15:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:25:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

06:30:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

06:35:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

06:40:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:51:00 00:03:17 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:10:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

07:20:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

07:25:00 00:01:39 Karen P. Thomas To Mistress Margaret Hussey

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:30:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

07:51:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:55:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

08:07:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:08:06 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

08:25:00 00:03:30 Traditional Afton Water

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:30:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

08:40:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

08:45:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

08:55:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

09:25:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:31:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

09:35:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

09:45:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

09:55:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:02:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

10:11:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

10:19:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:26:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

10:31:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:46:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

10:51:00 00:30:31 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

11:24:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:35:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

11:45:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

11:56:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:19:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:29:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:38:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:48:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:56:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

13:32:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

14:05:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:12:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

14:29:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

14:46:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:57:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

15:07:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

15:16:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

15:19:00 00:04:56 Giacomo Puccini Tosca: Te Deum "Tre sbirri"

National Philharmonic Sir Georg Solti Leo Nucci, baritone; Welsh National Opera Chorus Decca 414597

15:24:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

15:58:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

16:13:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

16:27:00 00:05:07 Walter Murphy Ted: End Titles

London Music Works Silva 1398

16:34:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

16:41:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

16:52:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

16:57:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

17:05:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:26:00 00:08:40 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Vytautas Smetona, piano Navona 5992

17:40:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

17:44:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Minuet from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

17:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:56:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:42 Jan Antonín Kozeluch Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

18:33:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:39:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

18:45:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

18:54:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an einen Gott"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

19:22:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:56:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:44:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

20:54:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Carlos Miguel Prieto, conductor; Cynthia Yeh, percussion

21:04:00 00:19:31 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

21:26:00 00:29:00 James MacMillan Veni, Veni, Emmanuel

21:55:00 00:05:20 Silvestre Revueltas Sensemayá

22:02:00 00:27:25 Witold Lutoslawski Concerto for Orchestra

22:29:00 00:27:00 Witold Lutoslawski Cello Concerto

Yo-Yo Ma, cello; Esa-Pekka Salonen, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:11:00 00:05:29 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

23:19:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

23:23:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

23:37:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:48:00 00:05:33 Felix Mendelssohn Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:55:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139