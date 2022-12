Program Guide 04-23-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

00:28:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

01:07:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

01:36:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

02:16:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass

Mozart Choir of Linz EMI 56168

03:16:00 00:47:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 15607

04:05:00 00:27:02 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

04:34:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

05:05:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

05:24:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:40:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

05:55:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:08:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:15:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

06:23:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from Suite española

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

06:34:00 00:06:59 Robert Farnon A la claire fontaine

Robert Farnon Royal Philharmonic Reference 47

06:44:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano &

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall"

Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:10:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

07:20:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:25:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:29:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

07:40:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:51:00 00:03:43 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

07:59:00 00:00:30 George Gershwin Gershwin Song-book: Swanee

Peter Donohoe, piano EMI 54280

BBC NEWS

08:07:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

08:15:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

08:28:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:33:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:43:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

08:51:00 00:02:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:55:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

09:27:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

09:38:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:45:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

09:55:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

WCLV MIDDAY

10:01:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

10:03:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:07:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:16:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:21:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:34:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:39:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

10:50:00 00:30:36 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Suite Op 126

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

11:24:00 00:07:03 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Riccardo Chailly Orchestra of La Scala CBS 37862

11:33:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony "Adagio & Fugue" in D minor

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

11:46:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

BBC NEWS; MERIDIAN WITH JOHN SIMNA

12:11:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

12:19:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:29:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:38:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:49:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:02:00 00:38:25 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Elena Obraztsova, mezzo; London Symphony Chorus DeutGram 4793449

13:41:00 00:18:25 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

WCLV MIDDAY WITH ANGELA MITCHELL

14:03:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

14:06:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

14:13:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:27:00 00:06:13 Eric Whitacre Sleep, My Child

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

14:43:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

CHOICE CD HOUR WITH ANGELA MITCHELL

15:05:00 00:10:24 Edward Burlingame Hill Concertino No. 1 Op 36

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

15:19:00 00:11:52 Máximo Diego Pujol Suite mágica

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:34:00 00:21:38 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 2 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

15:58:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:07 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: The Mestizo

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

16:13:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:28:00 00:05:39 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano RCA 300350

16:34:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:41:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

16:52:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "I Call to Thee"

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

16:57:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

17:05:00 00:05:08 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:13:00 00:10:37 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Sonata No. 12

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:40:00 00:04:18 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:46:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:52:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:56:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

18:28:00 00:01:50 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Navajo War Dance

Dario Müller, piano MarcoPolo 223715

18:32:00 00:01:44 Arthur Farwell Impressions of the Wa-Wan Ceremony:

Dario Müller, piano MarcoPolo 223715

18:37:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

18:52:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

19:13:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

20:29:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

20:57:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:03:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

21:11:00 00:15:00 Albéric Magnard Hymne a la justice Op 14

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

21:26:00 00:52:03 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

22:18:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Orchestra

22:29:00 00:27:50 Gustav Mahler Adagio from Symphony No. 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Orchestra

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:19 Claude Debussy Pour le piano: Sarabande

Barry Douglas, piano RCA 68127

23:07:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:11:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande

Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

23:18:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:27:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:38:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:45:00 00:04:39 Mily Balakirev Etude-idylle "In the Garden" in D flat

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

23:49:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:55:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779