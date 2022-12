Program Guide 04-20-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

00:26:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

01:03:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:53:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

02:30:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

03:01:00 00:25:26 Henry Purcell Queen Mary Birthday Ode "Come Ye Sons"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Dame Felicity Lott, soprano; Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor; Sir Thomas Allen, baritone; Monteverdi Choir Erato 45123

03:28:00 00:49:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat major Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:19:00 00:27:54 Nikolai Miaskovsky Cello Concerto in C minor Op 66

Philharmonia Orchestra Sir Malcolm Sargent Mstislav Rostropovich, cello EMI 65419

04:49:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

05:21:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:40:00 00:05:34 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

05:52:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

06:15:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

06:25:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:35:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:40:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

06:51:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet" from "Come Ye Sons of Art"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

06:58:00 00:02:16 John Philip Sousa March "The Belle of Chicago"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

07:10:00 00:01:49 Traditional Past Three O'Clock

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

07:15:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

07:25:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:28:00 00:05:40 William Arms Fischer Goin' Home

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

07:40:00 00:10:24 Edward Burlingame Hill Concertino No. 1 Op 36

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

07:51:00 00:03:01 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz I am in Thy Hands O Mary

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

07:57:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

08:07:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:15:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

08:25:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

08:35:00 00:04:40 Gabriel Fauré Ave Verum Corpus Op 65 Chamber Ensemble

Richard Stoltzman, clarinet RCA 68416

08:44:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

08:55:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:08:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

09:27:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:35:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:55:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "When the Saints Go Marching

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:59:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:00 WCLV MIDDAY

10:04:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

10:08:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

10:17:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

10:21:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

10:26:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:41:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

10:56:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

11:26:00 00:09:24 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 54091

11:37:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

11:47:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

12:28:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:36:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:46:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

12:57:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

13:39:00 00:20:38 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:05:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:11:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall Rejoice"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:24:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

14:43:00 00:13:35 Edward Burlingame Hill Concertino No. 2 Op 44

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

15:00 MONDAY MOZART

15:04:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

15:23:00 00:17:55 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante for 2 Violins & oboe

Hanover Band Anthony Halstead Graham Cracknell, violin; Anna McDonald, violin; Anthony Robson, oboe CPO 999348

15:45:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

15:57:00 00:01:17 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebees

John O'Conor, piano Telarc 80391

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:49 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

16:07:00 00:03:33 Michael Torke Miami Grands: Coral Gables, early

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:13:00 00:10:01 Edward Burlingame Hill Allegro from Symphony No. 4 Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

16:28:00 00:06:18 Henry Purcell King Arthur: What power art thou &

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Erato 88056

16:39:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

16:44:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet "Fürchte dich nicht"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

16:55:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Widmung"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:13:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major

Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

17:26:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

17:40:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

17:48:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:53:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

17:58:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:55 Robert Schumann Symphony in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

18:35:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

18:42:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

18:47:00 00:08:28 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

18:56:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:26:00 00:27:59 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

19:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

20:24:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:57:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Carter Brey, cello

21:04:00 00:43:11 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

London Philharmonic Orchestra Carlo Maria Giulini Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

21:48:00 00:47:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Constantin Silvestri Philharmonia Orchestra EMI 68229

22:37:00 00:18:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G major

Ralph Kirshbaum, cello VirginClas 45086

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:20:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:27:00 00:08:53 Guillaume Lekeu Larghetto for Cello & Ensemble Ensemble Musique Oblique

Isabelle Veyrier, cello Harm Mundi 901455

23:38:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

23:42:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal

Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:55:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657

23:57:00 00:02:18 William Boyce Moderato from Symphony No. 1 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761