Program Guide 04-16-2015

00:02:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

00:42:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

01:21:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

01:48:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

02:47:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

03:20:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Auryn Quartet CPO 999729

03:58:00 00:29:25 Alan Hovhaness Symphony No. 50 Op 360

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

04:29:00 00:18:59 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

04:50:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

05:20:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:39:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

05:52:00 00:05:29 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

06:07:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:15:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:20:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

06:25:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:30:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:40:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

06:51:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:55:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:05:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

07:10:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

07:20:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Sean Chen, piano Steinway 30029

07:25:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

07:27:00 00:05:14 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

07:32:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

07:40:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

07:51:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

07:53:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

07:55:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:07:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:15:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

08:30:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

08:40:00 00:07:26 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

08:51:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

09:28:00 00:04:31 Hans Zimmer Batman Begins: Eptesicus

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia "Arioso"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

09:45:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Avie 2307

09:54:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:01:00 00:03:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Melody Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

10:05:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:11:00 00:07:25 Johann Nepomuk Hummel Fantasy on Mozart's "Il mio tesoro"

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

10:19:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:26:00 00:04:04 Gabriel Fauré Barcarolle No. 9 in A minor Op 101

Charles Owen, piano Avie 2240

10:32:00 00:12:04 César Franck Les Djinns

Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi François-Joël Thiollier, piano Naxos 553472

10:45:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:52:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

11:26:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:38:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

11:47:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

12:10:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:19:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

12:24:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:38:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:46:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

13:02:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

13:36:00 00:24:28 Richard Strauss Suite for 13 Wind Instruments in B flat Op 4

Minnesota Orchestra Edo de Waart Members of VirginClas 61460

14:01:00 00:02:43 Nicolò Paganini Caprice No. 13 in B flat major Op 1

Midori, violin Sony 730111

14:05:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:13:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

14:27:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:45:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

14:57:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

15:02:00 00:13:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2: 'Isaiah' Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

15:18:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:37:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:50:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:58:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

16:07:00 00:02:04 Vincent Persichetti Divertimento for Band: March

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra EMI 65614

16:13:00 00:11:28 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:28:00 00:04:50 Henry Mancini Victor/Victoria: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:34:00 00:04:55 Stefan Malzew Eliza in Ascot

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:41:00 00:07:26 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:51:00 00:03:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

16:57:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:05:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

17:12:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:27:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

17:40:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:46:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

17:51:00 00:02:42 Peteris Vasks Silent Songs: Thank you, the late sun

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327

17:56:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:09:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:26:00 00:07:54 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2: 'Elijah' Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

18:37:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

18:42:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

18:54:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

19:02:00 00:20:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

19:25:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

19:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

20:02:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:15:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

20:55:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

21:04:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

21:14:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra Emanuel Ax, piano

21:48:00 00:10:12 Robert Schumann Three Fantasy Pieces Op 73

Emanuel Ax, piano

21:58:00 00:10:03 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

22:08:00 00:23:30 Claude Debussy La mer

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

22:31:00 00:24:40 Heitor Villa-Lobos OrchestraBachianas Brasileiras No. 8

Jesus Lopez-Cobos Cincinnati Symphony Orchestra

23:02:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:10:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:23:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:29:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:37:00 00:06:37 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

23:43:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:55:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:33 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058