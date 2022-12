Program Guide 04-13-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

00:28:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

01:12:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

01:29:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8

Montreal Wind Society CBC 1097

02:06:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

02:53:00 00:23:07 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

03:18:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be

Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

04:20:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9328

04:55:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

05:19:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:39:00 00:05:55 Enrique Granados Goyescas: The Lady and the Nightingale

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

05:54:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05

and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

06:16:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

06:25:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:31:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

06:42:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:49:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:51:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:55:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:05:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

07:09:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

07:15:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:20:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

07:25:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:30:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:39:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:51:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

07:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:08:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:17:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:26:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

08:33:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:42:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:52:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:56:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: The Creation

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:12:55 Gary Schocker Hypnotized

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

09:27:00 00:02:56 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Michael Lewin, piano Dorian 92103

09:35:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

09:55:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:03:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

10:08:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

10:17:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:24:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:29:00 00:11:52 Máximo Diego Pujol Suite mágica

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

10:43:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

10:51:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

11:20:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

11:31:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

11:45:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:54:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:21:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:34:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

12:41:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:47:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:50 Charles Gounod Symphony No. 2 in E flat major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

13:33:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

14:02:00 00:01:45 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat major Op 33

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

14:06:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

14:24:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

14:43:00 00:11:50 George Butterworth Two English Idylls

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 47945

14:56:00 00:03:00 Gabriel Fauré Tristesse Op 6

Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:10:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 65 in E flat Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

15:34:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

16:06:00 00:03:30 Morton Gould Folk Suite: Overture

David Amos London Symphony Orchestra Harm Mundi 906010

16:13:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:29:00 00:07:37 Hans Zimmer The Dark Knight Rises: Imagine the Fire

London Music Works Silva 1398

16:38:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

16:42:00 00:07:12 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Van Cliburn, piano RCA 300350

16:51:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

16:52:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:57:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop "Salute to August Bournonville"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

17:05:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:25:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

17:40:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

17:44:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 "Alma Brasileira"

Joel Fan, piano Reference 119

17:52:00 00:02:52 René Clausen Set Me as a Seal

Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

17:57:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:15 William Sterndale Bennett Piano Sonata in A flat major Op 46

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

18:35:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Van Cliburn, piano RCA 300350

18:42:00 00:01:50 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Van Cliburn, piano RCA 60358

18:46:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

18:55:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 300350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

19:28:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

19:56:00 00:02:48 Marguerite Monnot Les amants d'un jour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

20:22:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert , conductor; Robert Langevin, flute; Nikolaj Znaider, violin

21:04:00 00:18:07 Carl Nielsen Flute Concerto

21:30:00 00:35:53 Carl Nielsen Violin Concerto Op 33

22:12:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:11:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:24:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:31:00 00:08:42 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

Beaux Arts Trio Philips 3140

23:42:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:49:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:54:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207