Program Guide 04-10-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

00:37:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

01:09:00 00:46:37 Peter Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op 50

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

01:58:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

02:38:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

02:58:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

03:39:00 00:38:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

04:19:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:52:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

05:21:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:39:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

05:54:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:15:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:26:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:35:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

06:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:54:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

06:58:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:10:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:19:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First?

Abbott & Costello Telarc 80468

07:25:00 00:02:00 Carl Nielsen Gone Are the Days

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:30:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

07:40:00 00:07:04 Mark O'Connor Americana Symphony: Splendid Horizons

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:47:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

07:55:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

08:07:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

08:15:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:30:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

08:40:00 00:04:18 Giuseppe Verdi Don Carlo: Dio, che nell'alma infondere

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Franco Vassallo, baritone; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

08:45:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:52:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

09:05:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

09:35:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

09:55:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

10:05:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26

Joel Fan, piano Reference 119

10:09:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:17:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:22:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:29:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

10:44:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

10:50:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

11:22:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:32:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:44:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:52:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:15:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:23:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:33:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:48:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:58:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

13:38:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

14:04:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:10:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

14:25:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

14:44:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

APRIL CHOICE CDs

15:01:00 00:07:08 Keith Fitch Knock on Wood

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:10:00 00:04:18 Carl Nielsen We, Sons of the Plains, Carry Dreams

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:14:00 00:03:53 Carl Nielsen Freedom is the Purest Gold

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:20:00 00:13:19 Claude Debussy Images, Book 2

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:28:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:05:00 00:04:08 Arvo Pärt Passacaglia

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

16:13:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

16:18:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

16:29:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:34:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

16:41:00 00:07:31 Steven Reineke Casey at the Bat

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel James Earl Jones, narrator Telarc 80468

16:48:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First?

Abbott & Costello Telarc 80468

16:57:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

17:05:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:26:00 00:04:54 Carl Nielsen Easter Bloom! Why Are You Here?

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

17:31:00 00:02:26 Carl Nielsen Sing, Danish Man!

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

17:40:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

17:46:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

17:52:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:58:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:29:00 00:02:22 Carl Nielsen Jubilation, Shouts of Glee

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:35:00 00:02:37 Carl Nielsen Seas Surrounding Denmark

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:39:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

18:55:00 00:03:16 Carl Nielsen This is the Revelation

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

19:12:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:30 CLEVELAND ORCHESTRA COMMUNITY CONCERT, live from Our Lady of Lourdes Church, 3395 E. 53rd St., Slavic Village - The Cleveland Orchestra, James Feddeck, conductor; Daniel McKelway, clarinet

19:40:00 00:04:42 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

19:49:00 00:12:47 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

19:57:00 00:03:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

20:14:00 00:14:11 Gioacchino Rossini Introduction, Theme and Variations in E flat

Daniel McKelway, clarinet

20:30:00 00:14:10 Richard Wagner Tannhäuser: Overture



20:47:00 00:03:55 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46



21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Arriaga & Mozart

Juan Arriaga: String Quartet No. 3 in E-flat

--Miró Quartet (Daniel Ching, Sandy Yamamoto, violins; John Largess, viola; Joshua Gindele, cello)

Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet in E-flat for Piano & Winds K 452

--Stephen Taylor, oboe; David Shifrin, clarinet; Milan Turkovic, bassoon; William Purvis, horn; Anne-Marie McDermott, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, a panel discussion: the Evolution and Future of an American Philanthropic Innovation

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 "Let my Prayer

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:08:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:18:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:23:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:37:00 00:06:43 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:43:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:56:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:57:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong "El testament de

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579