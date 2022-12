Program Guide 04-03-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

00:24:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

01:00:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

01:31:00 00:19:33 Alan Hovhaness Symphony No. 1 Op 17

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3168

01:52:00 00:34:46 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Part 1

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Kai Wessel, countertenor; Guy de Mey, tenor; Peter Kooy, bass; Klaus Mertens, bass Erato 94675

02:28:00 01:13:32 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Part 2

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Gerd Türk, tenor; Netherlands Bach Society Erato 94675

03:43:00 00:21:30 Josef Bohuslav Foerster Wind Quintet in D major Op 95

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

04:06:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

04:55:00 00:21:31 Alexandre Luigini Ballet égyptien Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

05:18:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

05:36:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

05:50:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:57:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria "My heart ever

Piers Lane, piano Hyperion 67344

06:07:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:18:00 00:08:21 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

06:25:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:33:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:43:00 00:03:43 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:45:00 00:03:50 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:50:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:58:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Hands Across the Sea"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

07:10:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

07:20:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

07:25:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

07:29:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:40:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:51:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

07:55:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:07:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:15:00 00:08:15 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:25:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

08:35:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

08:51:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "I Call to Thee"

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:14:26 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

09:26:00 00:02:17 George Frideric Handel Israel in Egypt: He smote all the

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

09:28:00 00:02:14 George Frideric Handel Israel in Egypt: Their land brought

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Ashley Stafford, counter-tenor Philips 432110

09:30:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He spake the word

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

09:35:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

09:45:00 00:02:24 William Byrd Haec dies

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

09:49:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:58:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

10:01:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

10:05:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 "Homage to

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:08:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

10:16:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

10:20:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

10:27:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:30:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

10:44:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:52:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

11:22:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:33:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

11:42:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

11:53:00 00:06:35 Ola Gjeilo Unicornis captivatur

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

12:12:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:20:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:29:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:41:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:50:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

13:02:00 00:33:26 George Gershwin Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

13:37:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

15:02:00 00:03:16 Carl Nielsen This is the Revelation

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:09:00 00:12:55 Gary Schocker Hypnotized

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:26:00 00:21:38 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 2 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

15:50:00 00:04:40 Carl Nielsen There Sat a Fisherman Deep in Thought

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:57:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:00:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

16:03:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

16:13:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

16:25:00 00:06:11 Erich Wolfgang Korngold Juarez: Overture

Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:36:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

16:41:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

16:51:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

16:56:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

17:05:00 00:03:03 George Gershwin Short Story

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

17:11:00 00:10:37 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Sonata No. 12

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:24:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

17:32:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:40:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

17:43:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:52:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

18:08:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

18:22:00 00:03:15 Alexander Scriabin Two Poèmes Op 69

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

18:25:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

18:30:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

19:02:00 00:16:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 26 in D minor

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:20:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

19:56:00 00:03:15 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

20:03:00 01:10:12 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Part 1

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Guy de Mey, tenor; Peter Kooy, bass; Barbara Schlick, soprano; Kai Wessel, countertenor; Christoph Prégardien, tenor Erato 45814

21:16:00 01:34:05 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Part 2

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Klaus Mertens, bass; Breda Sacrament Choir; Netherlands Bach Society Erato 45814

22:51:00 00:07:15 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

