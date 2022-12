Program Guide 03-24-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

00:45:00 00:22:44 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

01:10:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

01:40:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

02:07:00 01:09:07 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

03:19:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

03:59:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:20:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:54:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:21:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

05:39:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:53:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:15:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

06:30:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:35:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

King's Singers RCA 61885

06:40:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

06:51:00 00:02:14 Traditional El Paño moruno

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:05:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

07:10:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

07:20:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:25:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:30:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

07:40:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

07:51:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

07:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:07:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:22:00 00:02:46 Orlando Gibbons Hosanna to the Son of David

Stile Antico Harm Mundi 807555

08:30:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

08:40:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

08:51:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

08:55:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:17:39 George Gershwin Rhapsody in Blue

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

09:22:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:27:00 00:08:06 Aaron Copland The Heiress: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

09:35:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

09:55:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:59:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:07:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

10:19:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

10:30:00 00:41:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

11:15:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

11:27:00 00:06:51 Robert Schumann Abegg Variations Op 1

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

11:36:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:47:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Slave

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:19:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

12:31:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:35:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:54:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:22 George Gershwin Porgy and Bess: Highlights

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

13:34:00 00:22:44 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:04 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

14:03:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

14:09:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:22:00 00:15:12 Carlos Baguer Symphony No. 12 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

14:39:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:55:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:17:25 Ludwig van Beethoven mvt 1 from Piano Concerto No. 3 in C minor Op. 37

Vladimir Askenazy Cleveland Orchestra Decca 421 718

15:24:00 00:07:36 Jules Massenet Werther: Letters Aria

Denyce Graves, mezzo; Monte Carlo Philharmonic Marc Soustrot cond. Fnac 592 096

15:34:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

16:06:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

16:13:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:31:00 00:05:02 Daniele Amfitheatrof Salome: The Dance of the Seven Veils

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:41:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:52:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:56:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5

Murray Perahia, piano Sony 62785

17:05:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Byron Janis, piano RCA 300350

17:13:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

17:31:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

17:44:00 00:06:33 Philip Lasser Circles from Piano Concerto "The Circle and the Child"

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

17:53:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

17:56:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

18:33:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

18:40:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

18:46:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:26:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:20:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:37:00 00:19:59 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

20:56:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Pierre Boulez, conductor; Johannes Moser, cello

21:04:00 00:30:13 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

21:38:00 00:22:00 Bernard Rands Cello Concerto

22:05:00 00:24:25 Béla Bartók Piano Concerto No. 1

Daniel Barenboim, piano

22:32:00 00:23:05 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

22:57:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:33 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

23:07:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:20:00 00:05:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 17 in B flat minor Op 24

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

23:25:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:37:00 00:04:37 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:41:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:55:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice: Mélodie Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

23:57:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019