Program Guide 02-27-2015

00:02:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

00:37:00 00:24:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

01:04:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

01:47:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

02:30:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

03:12:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

03:51:00 00:30:05 Aaron Copland Grohg

Oliver Knussen Cleveland Orchestra Argo 443203

04:23:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

04:52:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

05:20:00 00:16:21 Franz Ignaz Beck Symphony in F major Op 3

Michael Schneider La Stagione Frankfurt CPO 777034

05:38:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

05:51:00 00:06:37 Agustín Barrios La catedral

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

06:08:00 00:06:55 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

06:15:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:25:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

06:30:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:40:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

06:53:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:10:00 00:08:19 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:25:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:28:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

07:40:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

07:50:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

07:55:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

08:07:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

08:15:00 00:09:21 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:30:00 00:01:59 Traditional Scotland the Brave Boston Pops Orchestra

Keith Lockhart Boston Pipers Society RCA 68901

08:33:00 00:07:37 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Melos Ensemble Julian Bream, guitar RCA 300350

08:43:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

08:45:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:50:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja

Burning River Brass BurnRiver 2013

09:05:00 00:16:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

09:25:00 00:03:21 Bart Howard Fly Me to the Moon

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

09:43:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:55:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:02:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

10:06:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:10:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

10:18:00 00:04:10 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

András Schiff, piano Decca 421422

10:24:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

10:29:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

10:44:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:51:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

11:22:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

11:33:00 00:09:45 Benjamin Godard Suite Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

11:44:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:54:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

12:11:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:18:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:25:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

12:33:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:43:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:50:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:01:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

13:44:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:00:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:05:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

14:10:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:24:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

14:44:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:02:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:13:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:22:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:49:00 00:07:56 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Emil Gilels, piano; Norbert Brainin, violin; Peter Schidlof, viola; Martin Lovett, cello; Rainer Zepperitz, double bass DeutGram 4793449

15:58:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

16:07:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

16:13:00 00:11:31 Peter Heidrich Happy Birthday Variations

Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

16:29:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:36:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

16:41:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:52:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:57:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

17:05:00 00:06:11 George Butterworth The Banks of Green Willow

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

17:14:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:25:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

17:40:00 00:04:21 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 6: Homesickness Op 57

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

17:46:00 00:04:17 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

17:52:00 00:03:08 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Verdi Symphony Milan Daniel Oren Marcelo Álvarez, tenor; Annalisa Raspagliosi, soprano; Verdi Symphony Chorus Decca 12568

18:09:00 00:14:22 Sir Charles Hubert H. Parry Elegy for Brahms

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

18:26:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

18:36:00 00:02:36 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

18:41:00 00:12:44 Franz Waxman Auld Lang Syne Variations

Louis Lortie, piano; Gidon Kremer, violin; Ula Ulijona, viola; Marta Sudraba, cello; See "MUSIC CUT ANALYSES" Nonesuch 79657

18:55:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

19:02:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:20:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

19:57:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:02:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:20:00 00:35:17 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Dresden State Orchestra Franz Konwitschny David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Architect RICHARD MEIER on the symphonic architecture of Beethoven’s Ninth “I remember walking into the space of St. Peter’s and you’re just not prepared for the magnificence of that experience. It’s overwhelming – there’s nothing like it. I feel the same thing about Beethoven’s Ninth. When you listen to that music, the quality of space, the quality of everything about it, from the structure, to the form, to the color, to the tonality, to the highs and the lows – it all works and it works together in the most magnificent way. It’s, for me, every time I listen to it, a memorable experience. It exudes joy, it smiles, it’s happy, it’s uplifting, it’s everything you want a creative work to be.”

Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B flat Op 19 [third movement] --Berlin Philharmonic/Ferdinand Leitner; Wilhelm Kempff, piano

Bernstein: West Side Story [Prologue] --Original Broadway Cast Recording

Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 [fourth movement] --Chicago Symphony Orchestra/Sir Georg Solti

Glass: Einstein on the Beach: “Building” --Philip Glass Ensemble

Beethoven: Symphony No. 9 in d Op 125 “Choral” [excerpt from 4th movement] --Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan; Janet Perry, soprano; Agnes Baltsa, alto; Vinson Cole, tenor; José van Dam, baritone; Wiener Singverein

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, A Plan for Growth: Ohio and the Next State Budget

23:02:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:08:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:11:00 00:05:18 Robert Farnon Intermezzo for Harp & Strings

Royal Philharmonic Robert Farnon Aline Brewer, harp Reference 47

23:18:00 00:03:53 Robert Schumann Fantasy Pieces: Duet Op 88

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

23:21:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:30:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:36:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:43:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:55:00 00:02:29 Robert Schumann Fantasy Pieces: Romanze Op 88

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

23:57:00 00:03:04 Traditional I Know Where I'm Going

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Christopher Hooker, oboe Collegium 120