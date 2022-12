Program Guide 02-12-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

00:21:00 00:38:24 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

01:01:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

01:17:00 01:15:25 Giuseppe Verdi Requiem

RIAS Symphony Orchestra Ferenc Fricsay Maria Stader, soprano; Marianna Radev, alto; Werner Krebs, tenor; Kim Borg, bass; RIAS Chamber Chorus DeutGram 4793449

02:34:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

03:07:00 00:30:26 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

03:39:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

03:58:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from "Terpsichore"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

04:50:00 00:27:09 Michael Daugherty Letters from Lincoln

Spokane Symphony Eckart Preu Thomas Hampson, baritone E1 Music 7725

05:19:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:38:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

05:57:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

06:08:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

06:19:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

06:29:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:40:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:46:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

06:57:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:11:00 00:04:44 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

07:16:00 00:02:38 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Alpin Hong, piano MSR 1107

07:17:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

07:26:00 00:04:27 John Williams 1941: March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:40:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

08:11:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:26:00 00:05:47 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Leon Fleisher, piano Sony 37812

08:40:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:46:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

09:03:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

09:25:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts

Moscow Symphony Orchestra William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

09:40:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:01:00 00:10:55 Richard Wagner Die Feen: Overture

Edo de Waart Royal Concertgebouw Orchestra Philips 400089

10:19:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

10:39:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:04:00 00:10:32 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

11:22:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:42:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

12:10:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:21:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:36:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:48:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:07:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

13:37:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

14:05:00 00:11:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 5 Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

14:21:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:36:00 00:07:51 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

15:07:00 00:08:03 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:21:00 00:07:09 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

15:36:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

16:04:00 00:01:53 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

16:13:00 00:06:28 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

16:27:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:43:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

17:04:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:14:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:17:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:28:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

17:45:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Lee, piano CIPC 2003

18:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia ConcertanteAcademy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

18:21:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:41:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

19:02:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

19:28:00 00:27:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:02:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

20:21:00 00:33:20 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

21:04:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Michael Tilson Thomas English Chamber Orchestra CBS 44905

21:33:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

New Philharmonia Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 68132

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C Op 21 (1800)

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony

21:00

Robert Schumann: Cello Concerto in a Op 129 (1850)

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony Brinton Averil Smith, cello

Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony

Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Sergiu Comissiona Houston Symphony

Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph Eschenbach Houston Symphony

23:02:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:10:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:22:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:30:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:41:00 00:07:13 Claude Debussy Nocturne in D flat

Aldo Ciccolini, piano EMI 54451

23:48:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

23:55:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan

Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

23:56:00 00:01:38 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664