Program Guide 01-23-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

00:43:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

01:09:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

01:38:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

02:12:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye!

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

02:46:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

03:11:00 01:10:00 Franz Schubert Winterreise

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

04:23:00 00:23:31 Ernest Bloch Suite symphonique

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

04:48:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

05:21:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:39:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:53:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

05:58:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Andrés Díaz, cello Azica 71252

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:04 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

06:17:00 00:07:06 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:28:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

06:43:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

06:51:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:58:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:10:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

07:22:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:25:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:29:00 00:06:17 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:40:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

07:51:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:55:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

08:15:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

08:27:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

08:40:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:51:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

08:55:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:05:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:25:00 00:05:04 Danny Elfman Alice in Wonderland: Alice's Theme

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

09:35:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

09:45:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:04:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:04:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

10:16:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

10:23:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:29:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:43:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

10:50:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

11:25:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:37:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:46:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:55:00 00:02:53 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Simon Trpceski, piano EMI 272

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:22:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:30:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:39:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:48:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's "Etude in

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

13:44:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:03:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:11:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata in E flat major

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:22:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

14:47:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

JANUARY CHOICE CD’S

15:03:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

15:07:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

15:15:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:20:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

15:50:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:58:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

16:13:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:29:00 00:08:57 Howard Blake The Duellists: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:39:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio"

Lara Downes, piano Steinway 30016

16:42:00 00:05:59 Peter Schickele Songs from Shakespeare

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:52:00 00:02:41 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:57:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:05:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

17:12:00 00:09:19 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

17:24:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

17:40:00 00:03:54 Franz Schubert Winterreise: Frühlingstraum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

17:46:00 00:03:30 Maria Schneider Perfectly Still This Solstice Morning

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:52:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:56:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:50 Muzio Clementi Piano Concerto in C major

Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos Pietro Spada, piano ASV 802

18:34:00 00:05:30 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

18:42:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

18:47:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:55:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:20 Alexander Glazunov Chopiniana Suite Op 46

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

19:23:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

19:56:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:16:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Joel Schumacher, Hollywood Director

Mussorgsky: Night on Bald Mountain [excerpt] --New York Philharmonic/Leonard Bernstein CBS 36726

Puccini: La bohème: O soave fanciulla --Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan; Luciano Pavarotti, tenor; Mirella Freni, soprano Decca 421049

Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Knights --London Symphony Orchestra/Valéry Gergiev LSO Live 0682

Mahler: Symphony No.9 [excerpt] --Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan DeutGram 439024

Harry & Stein: Rapture --Blondie. Chrysalis 33595

Gershwin: Rhapsody in Blue [excerpt] --Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy; Oscar Levant, piano CBS 42514

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, “What to expect when you’re expecting a political convention” - Jo Ann Davidson, Chairwoman, 2008 RNC

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:03 Dave Brubeck Regret

London Symphony Orchestra Russell Gloyd Dave Brubeck, piano Telarc 80621

23:10:00 00:03:41 Felix Mendelssohn Song without Words No. 1 in E major Op 19

Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:16:00 00:03:48 Franz Schubert Winterreise: Der Leiermann

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

23:19:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:31:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed

Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

23:39:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:48:00 00:06:04 Nicolai Roslavetz Nocturne

Chamber Ensemble Elaine Douvas, oboe Boston Rec 1056

23:55:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217