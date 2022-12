Program Guide 01-22-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

00:41:00 00:47:05 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano CBS 37803

01:30:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

02:00:00 00:52:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

02:54:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano Four Hands in C major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

03:37:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

04:03:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:33:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

05:01:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

05:23:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:40:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

05:57:00 00:02:21 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

06:13:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:25:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:30:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:36:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

06:40:00 00:12:03 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Krystian Zimerman, piano DeutGram 6203

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:10:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

07:20:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

07:25:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:30:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:40:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:51:00 00:02:53 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

07:55:00 00:03:15 Chorale Prelude "Wachet Auf"

Swingle Singers Virgin Classics 45049



BBC NEWS

08:07:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:15:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

08:20:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

08:30:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

08:35:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

08:51:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

08:55:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

09:01:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:05:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

09:21:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:25:00 00:03:49 Traditional The Lark in the Clear Air

John Rutter Cambridge Singers; Duke Dobing, flute Collegium 120

09:35:00 00:08:44 Erich Wolfgang Korngold Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:44:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia

Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

09:55:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

10:04:00 00:02:54 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48

Joe Miller Westminster Choir; Lisa Cowan, violin; Anna Reinersman, harp; Ken Cowan, organ WCC 1009

10:10:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:18:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

10:22:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

10:29:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:44:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:50:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:21:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

11:31:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:42:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

11:53:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595



BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:22:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

12:30:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

12:37:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:46:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:55:34 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 487



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

14:05:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:11:00 00:09:53 Aaron Copland Two Pieces for String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10801

14:24:00 00:10:06 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

14:37:00 00:19:50 Alexander Glazunov Concerto Ballata in C major Op 109

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

14:58:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minorPaul Crossley, piano CBS 44921

CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA

15:02:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:13:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:32:00 00:19:28 Claude Debussy Images: Ibéria

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:52:00 00:03:45 James Scott Ragtime Oriole

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:58:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:01:58 John Williams Sound the BellS!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

16:13:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

16:28:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:37:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

16:42:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:52:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:05:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

17:13:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

17:26:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from "The Butterfly

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:40:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

17:46:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:52:00 00:02:35 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

17:55:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:33:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

18:40:00 00:03:26 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'

Robert Cassidy, piano Albany 1348

18:46:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck

Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

18:55:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272



SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

19:27:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

19:57:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569



ESSSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

20:10:00 00:46:45 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 63225

20:57:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra

21:04:00 00:43:30 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra

21:47:00 00:48:22 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra

22:35:00 00:04:51 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra

22:40:00 00:03:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra

22:44:00 00:11:16 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

wOLFGANG SAWALLISCH Bavarian Radio Symphony Orchestra

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:10:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp

Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:23:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:30:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:41:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:45:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:56:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322