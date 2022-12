Program Guide 01-15-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:33:21 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92885

00:37:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:21:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

02:01:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

02:40:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:16:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

03:42:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

04:24:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

04:53:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:20:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:40:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

05:54:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

05:59:00 00:00:55 Ferruccio Busoni Ride of the Cossacks Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:15:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

06:30:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

06:40:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

06:47:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

06:55:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:17 Joseph Lamb Topliner Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:10:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:20:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

07:25:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

07:30:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:40:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:50:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:55:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BBC NEWS

08:07:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

08:15:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

08:20:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

08:30:00 00:05:57 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:38:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

08:40:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:45:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

08:49:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:55:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:08:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

09:31:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

09:38:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

09:44:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

09:56:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:06:00 00:02:33 Charles L. Johnson Dill Pickles Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:10:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:18:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:19:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:33:00 00:12:47 Václav Pichl Symphony in B flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:49:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

11:21:00 00:09:54 Franz Schubert Impromptu No. 1 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:34:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

11:46:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:55:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:11:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:19:00 00:05:27 Scott Joplin Solace

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

12:26:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:35:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:45:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:56:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

13:49:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:02:25 May Aufderheide The Thriller!

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:05:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:11:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 "Orpheus"

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

14:25:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

15:00:00 00:05:57 Scott Joplin Bethena

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:09:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

15:16:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:28:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:52:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

15:58:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

16:12:00 00:13:48 Giovanni Battista Sammartini Symphony for Strings in D minor

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

16:29:00 00:04:42 Alfred Newman The Mark of Zorro: Overture

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:36:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

16:53:00 00:02:28 Samuel Barber Vanessa: Must the winter come so soon?

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:57:00 00:02:15 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:05:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

17:13:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

17:23:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

17:40:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:47:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:53:00 00:03:16 Scott Joplin Gladiolus Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:56:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

18:27:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

18:35:00 00:01:56 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:40:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture "Froissart" Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

18:54:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570



SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major

Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:20:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

19:56:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

20:14:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:03:01 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Pablo Heras-Casado Orchestra of St. Luke’s

21:10:00 00:31:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Pablo Heras-Casado Orchestra of St. Luke’s Alisa Weilerstein, cello

21:43:00 00:36:21 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Pablo Heras-Casado Orchestra of St. Luke’s

22:19:00 00:06:49 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Alisa Weilerstein, cello Time For Three

22:26:00 00:29:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Donald Runnicles Orchestra of St Luke's

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:10:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:18:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:23:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:37:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:50:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

23:55:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290