Program Guide 01-13-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

00:36:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

01:18:00 00:20:42 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

01:41:00 00:32:44 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Prologue

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

02:16:00 00:36:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 1 "The Spell"

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

02:54:00 00:42:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 2 "The Vision

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

03:38:00 00:47:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 3 "Aurora's

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

04:27:00 00:26:12 Robert Schumann String Quartet No. 1 in A minor Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

04:55:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:21:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:40:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:20:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

06:30:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

06:40:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

06:50:00 00:02:23 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Andalouse

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:01:26 Robert Planquette March "Sambre et Meuse"

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

07:07:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:10:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

07:25:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

07:40:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

07:50:00 00:04:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:07:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction &

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:21:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:29:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:41:00 00:04:58 Muzio Clementi Finale from Symphony No. 2

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

08:47:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:49:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

08:55:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:09:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

09:45:00 00:06:50 Eric Whitacre Her Sacred Spirit Soars

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

09:50:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

09:55:00 00:02:32 Robert Schumann Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:05:00 00:03:15 Antón García Abril Third Sigh

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:11:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

10:19:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

10:26:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:31:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

10:50:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

11:22:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:33:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:45:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:55:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:18:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:27:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:37:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:47:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:47:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 3 "Aurora's Wedding"

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

13:51:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:03:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:13:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:27:00 00:18:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109

Igor Levit, piano Sony 370387

14:47:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

15:09:00 00:14:01 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 1 in D major

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute; Members of DeutGram 431770

15:28:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:48:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'Ete

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:07:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:15:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

16:27:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

16:37:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:41:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

16:53:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:57:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:05:00 00:04:49 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:12:00 00:08:43 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:24:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:40:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:46:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:52:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

17:55:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, piano; Wayne Marshall, piano EMI 56412

18:30:00 00:04:27 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:38:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:43:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:55:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

19:24:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:57:43 Carl Orff Carmina burana

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano; Michael Chance, countertenor; Jeffrey Black, baritone; St. Albans Cathedral Choir; London Philharmonic

Choir EMI 54054

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Ildar Abdrazakov, bass

21:04:00 00:14:28 Sergei Prokofiev The Meeting of the Volga and the Don Op 130

21:22:00 00:42:00 Dmitri Shostakovich Suite on Verses by Michelangelo Op 145

22:08:00 00:32:43 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

22:45:00 00:05:12 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

22:50:00 00:01:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance

22:52:00 00:03:23 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:53 David Del Tredici Farewell

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:06:00 00:14:25 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

23:23:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:34:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:45:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

23:48:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:55:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103