Program Guide 01-12-2015

00:02:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

00:39:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

01:15:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

01:46:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

02:27:00 00:30:52 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

03:00:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:39:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae"

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

04:05:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

04:42:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

05:21:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

05:39:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:55:00 00:01:56 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

05:57:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

06:07:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

06:20:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

06:30:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture "The Land of the Mountain and the Flood"

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

06:40:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:50:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

06:55:00 00:01:45 Fred Cornell Carmen Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

07:05:00 00:04:57 Johannes Brahms Finale from String Quintet No. 2 Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

07:13:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

07:20:00 00:03:47 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

07:25:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:30:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

07:40:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet "Chi mi frena in tal momento?"

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

07:45:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

07:55:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

07:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

08:07:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

08:15:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

08:28:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

08:30:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:39:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

08:44:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:51:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

08:55:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:28:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Piers Lane, piano Hyperion 67344

09:41:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

09:51:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

10:00:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

10:03:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Donna Lee, piano Azica 71220

10:08:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:16:00 00:04:20 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

10:23:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris Academy St. Martin in Fields

Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:30:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

10:45:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:51:00 00:30:52 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

11:24:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:36:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

11:47:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:12:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:20:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:31:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:39:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:50:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

13:01:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

13:44:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:59:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:02:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

14:07:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

14:17:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

14:40:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

14:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:01:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:15:00 00:09:08 Franz Xaver Mozart Rondo for Flute & Piano in E minor

Martha Aarons, flute; Frances Renzi, piano Azica 71221

15:28:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

15:50:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

15:58:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:06:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:12:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle

Scandinavian Wind Quintet Paula 58

16:28:00 00:05:50 Elmer Bernstein Far From Heaven: Suite

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:38:00 00:00:54 William A. Dougherty Jr March "Fight the Team Across the Field"

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

16:41:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

16:52:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

16:57:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

17:05:00 00:04:36 George Butterworth English Idyll No. 2

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

17:12:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

17:25:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

17:40:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

17:47:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:53:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

17:57:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

18:09:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

18:27:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

18:35:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:42:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

18:55:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

19:02:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

19:27:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

19:57:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

20:02:00 00:22:49 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

20:27:00 00:30:13 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54263

Alan Gilbert, conductor

Emmanuel Ax, piano

Jennifer Zetlan, soprano

Jennifer Johnson, mezzo-soprano

Paul Appleby, tenor

Joshua Hopkins, baritone

New York Choral Artists

Joseph Flummerfelt, director

21:04:00 00:35:47 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

21:48:00 00:58:23 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

23:02:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:08:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:23:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:28:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:34:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

23:39:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:48:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:56:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451

23:56:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139