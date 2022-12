Program Guide 12-04-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:19:55 Alex North Spartacus: Suite

Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

00:24:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

01:02:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

01:47:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus

English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

02:11:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7

London Symphony Orchestra André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

02:57:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

03:44:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

04:21:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

04:44:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

05:21:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

05:38:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:52:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

06:20:00 00:04:24 Anthony Holborne Pavan "Bona speranza"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:29:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:40:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

06:51:00 00:03:11 Daryl Runswick Troika to the Little Town of Bethlehem

Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March "Manhattan Beach"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

07:10:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

07:17:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:25:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso

West Edge String Quartet Centaur 3087

07:28:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:40:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:51:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

07:55:00 00:04:30 Adolphe Adam O Holy Night Orch del Teatro Comunale

Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

08:07:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

08:15:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:30:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

08:35:00 00:02:57 Michael Head The Little Road to Bethlehem

Leon Lovett London Oriana Choir ASV 2096

08:40:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

08:50:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

09:05:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:31:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

09:35:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

09:55:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:59:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

10:09:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:18:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande

Joshua Smith, flute Delos 3402

10:24:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

10:28:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

10:50:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

11:12:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

11:20:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

11:25:00 00:02:38 George Wyle The Most Wonderful Time of the Year

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:27:00 00:02:49 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:30:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

11:35:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:41:00 00:02:16 William J. Kirkpatrick Away in a Manger

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:43:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:46:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:52:00 00:02:06 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:02:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

13:32:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:04:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

14:07:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

14:12:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

14:26:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

14:44:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 7031

15:01:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:10:00 00:06:30 Ottorino Respighi Church Windows: The Flight into Egypt

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

15:19:00 00:06:52 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:28:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

15:35:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

15:44:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:53:00 00:05:34 Vladimir Vavilov Ave Maria

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

15:58:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:12:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

16:28:00 00:04:29 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

16:37:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

16:41:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

16:52:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from "An Irish Symphony"

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:25:00 00:09:59 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

17:40:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:46:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:52:00 00:02:41 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

17:56:00 00:02:22 Ralph Vaughan Williams No Sad Thought His Soul Affright from

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus EMI 54128



BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

18:32:00 00:04:02 Franz Biebl Ave Maria

Burning River Brass BurnRiver 2013

18:39:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa

Mainstreet Brass MSR 1325

18:44:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

18:54:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:22:00 00:34:05 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:21:00 00:34:47 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

SYMPHONYCAST WITH ALLISON YOUNG

21:04:00 00:34:23 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Sir Simon Rattle Berlin Philharomonic

21:41:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic

22:25:00 00:03:36 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Seymon Bychkov Berlin Philharmonic

22:32:00 00:22:26 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:08:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:11:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot &

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:18:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:36:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:39:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:49:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:54:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

23:56:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664