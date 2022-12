Program Guide 11-06-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

00:33:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

01:11:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

02:09:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:54:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

03:30:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

03:48:00 00:29:17 César Franck Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

04:19:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

04:54:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:20:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

05:39:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:56:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

05:58:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

06:07:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

06:15:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:25:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:35:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

06:40:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

06:51:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March "On the Square"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

07:10:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:25:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:29:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

07:42:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

07:50:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:56:00 00:03:01 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

08:08:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

08:30:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

08:40:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:51:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:55:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:05:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:27:00 00:02:56 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

09:35:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

09:42:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:46:00 00:04:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

09:52:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:01:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:03:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:08:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:16:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

10:23:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

10:41:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:50:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

11:20:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:31:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

11:51:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:11:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:21:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:28:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:36:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

12:51:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

13:02:00 00:48:45 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:52:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

14:01:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:03:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:09:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince &

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

14:22:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

14:41:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

14:56:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:13:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:33:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

15:51:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:58:00 00:03:49 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80144

16:06:00 00:03:26 John Philip Sousa March "George Washington Bicentennial"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

16:12:00 00:12:03 Hector Berlioz Requiem: Dies Irae - Tuba mirum

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

16:28:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:34:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

16:52:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:56:00 00:03:07 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

17:05:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

17:26:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

17:40:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:46:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:52:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

17:56:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

18:09:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:28:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:34:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:41:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391

19:02:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

19:15:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

20:02:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:14:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

21:04:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra

21:34:00 00:28:00 Kevin Puts How Wild the Sea

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra Miró Quartet

22:06:00 00:17:00 John Luther Adams Become River

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra

22:25:00 00:06:48 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra

22:33:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra

22:39:00 00:17:47 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Steven Schick Saint Paul Chamber Orchestra

23:02:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:09:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:20:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from "The Song" Op 44

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:25:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:40:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:44:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:56:00 00:03:33 George Frideric Handel Almira: Sarabande

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

23:57:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139