Program Guide 10-15-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:23:06 Ignaz Pleyel Symphony in C Op 66

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

00:27:00 00:24:34 Claude Debussy La mer

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

00:53:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

01:31:00 00:42:14 Ludwig van Beethoven String Trio in E flat major Op 3

Leopold String Trio Hyperion 67253

02:15:00 00:41:37 Josef Bohuslav Foerster Symphony No. 4 in C minor Op 54

Václav Smetácek Prague Symphony Orchestra Supraphon 111822

02:59:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

03:48:00 00:22:00 David Diamond Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

04:12:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:57:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9

Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

05:09:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

05:39:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

05:53:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:46 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 4 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:20:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:25:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:35:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

06:40:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:51:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra

Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:10:00 00:11:05 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:24:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

07:27:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:40:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

07:51:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:15:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon &

European Baroque Soloists Denon 9614

08:30:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:35:00 00:02:38 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Alpin Hong, piano MSR 1107

08:40:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

08:50:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly Tiempo Libre

Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:01 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:27:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:35:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

09:55:00 00:03:09 Traditional My love is like a red, red rose La Nef

Meredith Hall, soprano Atma 2336

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:07:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:14:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

10:23:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

10:28:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

10:32:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:50:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

11:17:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

11:28:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:40:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

11:52:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:21:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

12:28:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:37:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:47:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:57:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

13:37:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

14:00 WCLV MIDDAY

Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 7 (1892)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 Op 25 (1899)

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

Bach’s mighty Mass in B minor at Severance Hall this week

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

14:01:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:05:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

14:13:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

14:24:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

14:45:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

14:57:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

15:04:00 00:19:47 Johann Sebastian Bach Mass in b: Kyrie Eleison

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Delores Ziegler, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo; John Aler, tenor; Thomas Paul, bass Telarc 80233

15:28:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

15:36:00 00:06:15 Johann Sebastian Bach Mass in b: Sanctus

Robert Shaw Robert Shaw Chorale & Orch RCA 300350

15:44:00 00:05:12 Johann Sebastian Bach Agnus Dei from Mass in b

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

15:51:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

15:58:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

16:06:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:12:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

16:29:00 00:04:51 George Fenton Valiant: Suite

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:37:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk "Le petit nègre"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

16:41:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

16:52:00 00:02:57 Emilio Pujol Tristango en Vos

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

16:56:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:05:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

17:12:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

17:22:00 00:12:44 Carlos Baguer Symphony No. 13 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

17:40:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:45:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:52:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:56:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:30:00 00:04:19 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

18:37:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

18:43:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

18:57:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from recent concerts in the Conservatory at Baldwin Wallace University

Clint Needham: Suburban Groove (2014)

BW Symphony; Octavio Mas-Rochas, conductor 6:40

Franz Schubert: Fantasy in f D 940 (1828)

Fuoco Duo (Anthony Fuoco and Christine Fuoco, pianos) 18:07

Igor Stravinsky: Sonata for 2 Pianos (1944)

Fuoco Duo (Anthony Fuoco and Christine Fuoco, pianos) 6:57

Wallingford Riegger: Finale from “The New Dance” (1935)

Mary Dobrea-Grindahl and Robert Mayerovitch, pianos 5:11

John Corigliano: Gazebo Dances (1972)

Fuoco Duo (Anthony Fuoco and Christine Fuoco, pianos) 14:44

David Little: Haunted Topography (2013)

BW Symphony; Octavio Mas-Rochas, conductor 9:20

Richard Strauss: Sietdem dein Aug’ (1885-87) 1:59

Louis Beydts: Crepuscule (1947) 3:07

Frank Bridge: Love went-a-riding (1916) 2:06

J.R. Fralick, tenor; Christine Fuoco, piano

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56b (1873)

Fuoco Duo (Anthony Fuoco and Christine Fuoco, pianos) 19:24

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by trumpeter Wynton Marsalis

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:08:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:19:00 00:08:44 Johann Nepomuk Hummel Adagio from String Quartet No. 1 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:27:00 00:09:29 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

23:39:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:45:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane

Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:57:00 00:02:07 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911