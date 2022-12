Program Guide 10-06-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

00:40:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Auryn Quartet CPO 999729

01:18:00 00:40:58 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

02:01:00 00:12:24 Toru Takemitsu And then I knew 'twas wind

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

02:15:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

02:51:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

03:35:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

04:05:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

04:40:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

05:22:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:40:00 00:05:46 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

05:54:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

06:20:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

06:25:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

06:30:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:40:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:51:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

07:10:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

07:20:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:25:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:29:00 00:05:27 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

07:40:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

07:51:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:55:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

07:58:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer Suite"

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

08:07:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:10:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top"

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:15:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

08:25:00 00:06:33 George I. Gurdjieff Sayyid Chant & Dance No. 3; Hymn No. 7

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

08:35:00 00:04:25 Carl Stamitz Rondeau from Viola Concerto No. 1

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

08:40:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Donald Adams, bass; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:45:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant'Anna

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:35:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:45:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

09:51:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

09:55:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

10:05:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

10:07:00 00:07:19 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

10:15:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

10:18:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

10:24:00 00:12:45 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

Ying Quartet Sono Lumin 92143

10:50:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

11:19:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

11:26:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

11:34:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:24:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:29:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

13:34:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:02:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

14:06:00 00:05:21 François Couturier Voyage

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

14:11:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 24 in D major

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:08 Heinrich Schütz Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

King's Singers Naxos 572987

16:06:00 00:04:20 Heinrich Schütz Psalm 100 "Jauchzet dem Herren"

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:13:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

16:27:00 00:05:51 Toru Takemitsu Air

Joshua Smith, flute Telarc 80694

16:41:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

16:52:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

17:05:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

17:27:00 00:06:16 Komitas Chinar es

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

17:40:00 00:03:47 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:45:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:52:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:28:00 00:04:56 Federico Mompou Intimate Impressions: Secreto

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

18:36:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

18:42:00 00:11:38 Ottorino Respighi Three Chorales by J. S. Bach

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

19:11:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:04:00 00:08:54 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

20:16:00 00:23:34 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

City of Granada Orchestra Josep Pons Magdalena Barrera, harp Harm Mundi 901808

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jeffrey Kahane, conductor, harpsichord and piano; Alan Gilbert, conductor; Sheryl Staples, violin; Liang Wang, oboe; Michelle Kim, violin; Marc Ginsberg, violin; Lisa E. Kim, violin

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin in c BWV 1060 (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat K 319 (1779)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Op 15 (1798)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3/10 "L'Estro Armonico" (1711)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:21:00 00:06:58 Viktor Ullmann Adagio from Piano Sonata No. 4 Op 38

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

23:27:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp

Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:41:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:44:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430