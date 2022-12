Program Guide 09-29-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

00:41:00 00:19:58 Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in A minor

London Symphony Orchestra Bryden Thomson David Theodore, oboe Chandos 9262

01:03:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

01:40:00 00:41:24 George Gershwin Catfish Row Suite with Scenes from "Porgy and Bess"

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Audra McDonald, soprano; Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

02:23:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

03:02:00 00:41:31 Sir Charles Villiers Stanford Symphony No. 3 in F minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

03:46:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

04:26:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

04:50:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

05:21:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

05:38:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

05:56:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

05:58:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

06:20:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

06:30:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:40:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

06:50:00 00:04:45 Astor Piazzolla Adiós Nonino

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

06:55:00 00:02:34 John Philip Sousa March "La Flor di Sevilla"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:10:00 00:07:41 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

07:20:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:25:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987

07:28:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:40:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

07:50:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:55:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:08:47 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:25:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:30:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:43:00 00:03:51 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:48:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

08:54:00 00:02:42 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Sir Andrew Davis New Philharmonia Orchestra Sony 62644

08:55:00 00:03:19 John Williams Attack of the Clones: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:15:39 Morton Gould Interplay Albany Symphony Orchestra

David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

09:25:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's "The

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

09:35:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

09:45:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat

Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

09:55:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Van Cliburn, piano RCA 300350

10:04:00 00:03:50 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:10:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

10:18:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:23:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

10:28:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

10:44:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:50:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:21:00 00:05:57 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo et Juliette"

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

11:29:00 00:08:39 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

11:39:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9410

11:51:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:17:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:27:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:35:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

12:48:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:58:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from School we are

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:53:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

14:05:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

14:11:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:23:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

14:47:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:00 MONDAY MOZART

15:03:00 00:13:59 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "La bergère Célimène" in G major

Temenuschka Vesselinova, piano; Chiara Banchini, violin Harm Mundi 901467

15:19:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

15:34:00 00:18:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 7 in D major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45713

15:53:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:06:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:12:00 00:10:46 Georges Bizet Jeux d'enfants: Suite Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:26:00 00:04:56 Alan Menken Pocahontas: Colors of the Wind

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:33:00 00:06:05 Howard Blake Finale from Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

16:41:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

16:52:00 00:02:50 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

16:56:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

17:05:00 00:05:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

17:13:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

17:25:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:40:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

17:46:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

17:52:00 00:02:32 Carlos Gardel Por una cabeza

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:56:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

18:37:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

18:44:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:50:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:55:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:21:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:55:00 00:02:27 Antonín Dvorák Cypress No. 2

Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:28 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Royal Liverpool Philharmonic John Wilson James Clark, violin Avie 2194

20:18:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor

21:04:00 00:30:41 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

21:34:00 00:31:31 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

22:06:00 00:31:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

22:37:00 00:21:00 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:09:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:24:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:32:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:42:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:46:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:51:00 00:03:16 Traditional Wild Mountain Thyme

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:55:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:02:24 Franz Joseph Haydn All Through the Night

Angelika Kirchschlager, mezzo; Jonathan Rees, violin; Dave Daniels, cello; Roger Vignoles, piano Sony 64498

