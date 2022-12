Program Guide 09-27-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

00:25:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

00:48:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

01:10:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

02:05:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

02:54:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:44:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

04:23:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

05:05:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

06:08:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

06:46:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra

Members of Tafelmusik 1001

06:46:00 00:04:09 Edvard Gireg Holberg Suite: Rigaudon

Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623

CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

07:00:50 Joaquín Turina Fandanguillo

Turibo Santos, guitar Erato 55028

07:05:08 Joaquín Turina Sevillana, Op. 29

Andrés Segovia, guitar MCA 42069

07:11:59 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in Bb, Op. 19

Gustavo Romero, piano English Chamber Orchestra James Sedares Koch International 7317

07:44:47 Juan Pla Trio in F

Suzanne Strumpf, Maria Diez-Canedo; Traverse, Daniel Ryan, cello; Michael Bahmann, harpschord Musicians of the Old Post Road Meridian 84419

08:00:50 Astor Piazzolla Fuga y Misterio (arr. by Jeff Scott)

Valerie Coleman, flute; Toyin Spellman-Diaz, oboe; Mariam Adam, clarinet; Jeff Scott, horn; Monica Ellis, bassoon Imani Winds Koch 7661

08:06:45 Isaac Albéniz Escenas Sinfónicas catalanas

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña Jaime Martin Tritó 0078

08:41:39 Maurice Ravel Sonate Posthume

Oskar Espina Ruiz, Clarinet; Keiko Kurachi, piano Kobaltone 13701

08:53:09 Franz Liszt Un sospiro (A Sigh)

Jorge Bolet, piano Decca 444 851

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded June 29, 2014 - This week’s program was recorded at The Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts, and given the show’s art museum venue, each young performer discusses a connection between the music they’re performing and a work of visual art in the museum’s collection. We hear an award-winning string quartet from Chicago perform the music of Bartok, and a teenager from Maryland performs an epic piece on the traditional Chinese instrument, the guzheng.

Quartet Fuoco [17-year-old violinist Rachel Stenzel from Holiday Hills, Illinois; 16-year-old violinist Aidan Perreault from Skokie, Illinois; 18-year-old violist David Berghoff from Chicago, Illinois; 17-year-old cellist Christopher Gao from Long Grove, Illinois]

Allegro molto from String Quartet No. 4 by Béla Bartók (1881–1945)

18-year-old soprano Katherine Leidlein from Lake Jackson, Texas

Chanson triste by Henri Duparc (1848–1933), with pianist Christopher O’Riley

18-year-old guzheng player Rujia Teng from Rockville, Maryland

The Eternal Sorrow of Lin’An” by Zhanhao He (b. 1933), with pianist Christopher O’Riley

14-year-old pianist Andrew Li from Lexington, Massachusetts

Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat S 244/6 by Franz Liszt (1811–1886)

Guest composer and pianist Matthew Aucoin

Corona from his Celan Fragments, with 17-year-old violinist Yuki Beppu from Lexington, Massachusetts

Quartet Fuoco

Allegro molto from String Quartet No. 2 in a by William Walton (1902–1983)

10:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Horowitz Live in Carnegie Hall II

Muzio Clementi: Sonata Op.24 No 3: I & III

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 7:36

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No.13

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 15:17

Frederic Chopin: Ballade No.3

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 6:45

Samuel Barber: Sonata: Third movement

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 5:10

Mily Balakirev: Islamey

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 7:01

11:00 THE SCORE with Edmund Stone: Authors on Screen - Great music from films about authors including Misery, Sunset Boulevard, Shakespeare in Love and more

20th Century Fox Theme – Telarc 80168 - Alfred Newman

- Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel, cond.

Main Title from Sunset Boulevard, 1950 – Sony 82876-77096 - Franz Waxman

- National Philharmonic Orchestra/Charles Gerhardt, cond.

Six Inches of Dirty Water, Funeral Shark and The Player from The Player, 1992 - Varese Sarabande VSD-5366 - Thomas Newman

- original soundtrack/Thomas Newman, cond.

The End from Shakespeare in Love, 1998 – Sony SK 63387 - Stephen Warbeck

- original soundtrack/Nick Ingman, cond.

Sir Roger de Coverly used in The Invisible Woman, 2013 - Warner Classics2564 66145-1 - Traditional/Anonymous

- The Seven Dials Band

An Age of Silver from Wilde, 1997 - Sonic Images SID-8813 - Debbie Wiseman

- original soundtrack

The Hours from The Hours, 2002 – Nonesuch 79693-2 - Philip Glass

- The Lyric Quartet/Nick Ingman, cond.

Dewey had watched them die from Capote, 2005 – RCA 8-2876-78151-2 - Mychael Danna

- original soundtrack/Nicholas Dodd, cond.

1.2.3.4.5 from As Good As It Gets, 1997 – Columbia CK 9112 - Hans Zimmer

- original soundtrack/Harry Gregson-Williams, cond.

The Postman Lullaby from Il Postino (The Postman), 1994 - Hollywood Records 62018 - Luis Bacalov

- Orchestra Sinfonietta di Roma/Luis Bacalov, cond.

Barton In Flames, Fade Out The End, from Barton Fink 1991 – TVT 8010-2 - Carter Burwell

- original soundtrack

Bicycle, The Postman from Il Postino (The Postman), 1994 - Hollywood Records 62018 - Luis Bacalov

- Orchestra Sinfonietta di Roma/Luis Bacalov, cond.

Main Title/Norma Desmond/The Studio Stroll/The Comeback/Norma As Salome from Sunset Boulevard, 1950 - Sony 82876-77096 - Franz Waxman

- National Philharmonic Orchestra/Charles Gerhardt, cond.

Greatest Woman on Earth from As Good As It Gets, 1997 – Columbia CK 9112 - Hans Zimmer

- original soundtrack/Harry Gregson-Williams, cond.

Misery's Return from Misery, 1990 - Bay Cities BCD 3011 - Marc Shaiman

- original soundtrack/ Dennis Smith, cond.

The Beginning of the Partnership from Shakespeare in Love, 1998 – Sony SK 63387 - Stephen Warbeck

- original soundtrack/Nick Ingman, cond.

Throne Room from Star Wars, 1977 – Sony 51333 - John Williams

- London Symphony Orchestra/John Williams, cond.

12:00 COMPOSERS DATEBOOK; CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Johann Sebastian Bach: Story of the Brandenburg’s

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling

12:09:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

12:33:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:43:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene Onegin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

12:51:00 00:06:36 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

13:00 OPERA IN AMERICA: San Francisco Opera

Richard Wagner: The Flying Dutchman (1841)

Senta… Lise Lindstrom

Mary… Erin Johnson

Erik… Ian Storey

The Steersman… A.J. Glueckert

Daland… Kristinn Sigmundsson

The Dutchman… Greer Grimsley

Conductor: Patrick Summers

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:32:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

16:00 CENTER STAGE FROM WOLF TRAP with Bill McGlaughlin & Rich Kleinfeldt

Johann Sebastian Bach: Overture in the French Style BWV 831

Joyce Yang, piano

Off the Beaten Track - Stephen Hartke: Meanwhile: Incidental music to imaginary puppet plays - Procession, Spikefiddlers & Celebration

Eighth Blackbird (Cedille 133)

György Ligeti: String Quartet No. 2

Jack Quartet

17:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Schubert & Beethoven

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 2 in a D 385 (1816)

Cho-Liang Lin, violin; Gilles Vonsattel, piano

Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in E-Flat Op 16 (1796)

Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello; Wu Han, piano

FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: A Visit with Sheldon Harnick (Part 3) - The concluding portion of our conversation with the lyricist of “Fiddler on the Roof” — just in time for “Fiddler’s” 50th anniversary.

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm

Wllliam Bolcom Songs by Gershwin Nonesuch 979151-2

18:02:30 00:02:23 Sheldon Harnick-Jerry Bock One Room

Hal Linden, Jerry Bock The Rothschilds -- Original B'way Cast Sony SK30337

18:06:06 00:01:48 Sheldon Harnick-Jerry Bock In My Own Lifetime

Sheldon Harnick Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:07:53 00:00:44 Sheldon Harnick-Jerry Bock Overture from "The Rothschilds"

Orchestra The Rothschilds -- Original B'way Cast Polydor PCD831968-2

18:09:53 00:02:59 Sheldon Harnick Housework

Carol Channing Free to Be You and Me Arista 82876 80313 2

18:16:02 00:03:01 Sheldon Harnick-Richard Rodgers Elizabeth

Ed Evanko Rex -- Original B'way Cast RCA 90266-89332

18:19:37 00:02:52 Sheldon Harnick-Richard Rodgers Tell Me, Daisy

Unknown Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:23:31 00:04:27 Sheldon Harnick-Richard Rodgers Away From You

Nicol Williamson, Penny Fuller Rex -- Original B'way Cast RCA 90266-89332

18:31:05 00:02:54 Sheldon Harnick Wine, Wine, Wine Brian D'Arcy James

Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:35:03 00:04:25 Sheldon Harnick-Joe Raposo Precious Little

Sheldon Harnick Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:41:49 00:02:13 Sheldon Harnick You Made My Day

Audra McDonald Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:45:38 00:03:32 Sheldon Harnick-Michel Legrand One Family

Sheldon Harnick, Margery Gray, Leigh Beery Sheldon Harnick: Hidden Treasures Harbinger HCD3002

18:49:25 00:01:30 Sheldon Harnick-Jerry Bock If I Were a Rich Man

Moscow Virtuosi Fiddler on the Roof -- Original B'way Cast RCA 82876-51430-2

18:50:58 00:02:02 George and Ira Gershwin Sweet and Low Down

Joshua Bell Gershwin Fantasy Sony SK60659

18:53:15 00:03:45 Sheldon Harnick-Richard Rodgers Filler: As Once I Loved You

Barbara Andres Rex -- Original B'way Cast RCA 90266-89332

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:22:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor; Emanuel Ax, piano - Blossom Festival concert

20:02:00 00:10:18 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

20:17:00 00:35:47 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat

20:55:00 00:08:56 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

21:07:00 00:14:07 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22

21:24:00 00:02:57 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

21:26:00 00:02:46 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G

21:29:00 00:03:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D

21:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad - As this is the new car season, Jean Shepherd, Bill Cosby and Peter, Paul and Mary and others muse on automobiles...Mark Levy’s subject is “Upside Down World”...This Week in the Media

LATE PROGRAM with John Simna

23:02:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:11:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:20:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:24:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:30:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

23:39:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:47:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:55:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249