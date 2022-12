Program Guide 09-24-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:09:34 00:27:56 Samuel Barber Piano Concerto Op 38

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Jon Kimura Parker, piano Telarc 80441

00:38:59 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

01:19:22 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

01:49:09 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

02:21:17 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

02:49:24 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:30:02 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

03:50:01 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

04:25:42 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

04:53:49 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

05:34:27 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

05:55:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:58:00 00:01:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in C major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:20:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:25:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:35:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

06:40:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

06:51:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

06:54:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:10:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

07:15:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

07:23:00 00:01:47 John Rutter A Gaelic Blessing

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

07:30:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:40:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony "Adagio & Fugue" in D minor

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

07:54:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

08:07:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

08:20:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:32:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:40:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

08:51:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

08:55:00 00:07:21 Greg Anderson Three Disney Waltzes

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

09:10:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:30:00 00:02:46 Leigh Harline Snow White & the Seven Dwarfs: Heigh Ho

London Music Works Chorus Silva 1398

09:35:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

09:43:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

09:55:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:26 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:05:00 00:03:29 Sergei Liapunov Etude No. 1 in F sharp major Op 11

Stephen Hough, piano MusicMast 60108

10:10:00 00:07:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

10:18:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:27:00 00:03:26 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:32:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

10:47:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

10:51:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:21:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

11:31:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:41:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Lang Lang, piano Sony 771901

11:51:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:17:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:26:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:37:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

12:51:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

13:41:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

14:04:00 00:03:16 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Robert Cassidy, piano Albany 1348

14:09:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

14:21:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

14:44:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:04:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

15:22:00 00:23:47 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra

Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:07 Heinrich Schütz Selig sind die Toten La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:06:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

16:13:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

16:28:00 00:03:23 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

16:35:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

16:41:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

16:51:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

16:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

17:05:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:12:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

17:21:00 00:13:15 Ludwig van Beethoven Rondo from "Triple" Concerto Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

17:40:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Harrington String Quartet Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

17:45:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

17:52:00 00:03:16 Scott Joplin Gladiolus Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:56:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:23 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:37:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:43:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:47:00 00:05:57 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:57:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

19:16:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

19:58:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Faculty Recital, recorded 9/4/14

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 in c K 406 (1786)

David Bowlin ’00, Marilyn McDonald, violin; Peter Slowik, Michael Strauss, viola; Catharina Meints, cello

20:05:00 00:24:02 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 2 in C minor

20:34:00 00:42:58 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

21:24:14 00:34:35 Ludwig Spohr Nonet for Strings, Op. 31

Vienna-Berlin Ensemble DG 427 640

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

music of William L. Dawson including the Negro Folk Symphony

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:06:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:12:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:19:00 00:08:37 Gabriel Fauré Nocturne No. 6 in D flat Op 63

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:27:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:39:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:48:00 00:05:13 John Rutter Psalm 23 "The Lord is my Shepherd"

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Quentin Poole, oboe Collegium 100

23:55:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:57:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917