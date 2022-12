Program Guide 09-23-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

00:37:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

01:11:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

02:06:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:50:00 00:30:05 Aaron Copland Grohg

Oliver Knussen Cleveland Orchestra Argo 443203

03:22:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

03:57:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

04:32:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra

Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

04:54:00 00:17:48 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

05:13:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

05:41:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 "Jota navara" Op 22

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:17:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

06:30:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

06:35:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:40:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:52:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

07:13:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

07:24:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:30:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

07:40:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

07:51:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

07:55:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

08:07:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

08:10:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:22:00 00:05:49 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:32:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

08:42:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

08:47:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:55:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:08:00 00:14:26 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

09:27:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

09:35:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

09:55:00 00:01:47 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:04:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:10:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:19:00 00:05:25 Franz Schubert Impromptu No. 11 in C major

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

10:28:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:34:00 00:13:36 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 60 in C major

Angela Jia Kim, piano Miro 1002

10:50:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

11:21:00 00:04:54 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

11:28:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:38:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

11:47:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:17:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:27:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:36:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:45:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:46:46 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Chicago Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

13:50:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:03:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

14:12:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:25:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:44:00 00:16:26 Johann Sebastian Bach Concerto for 3 Keyboards & Strings in C major

English Concert Trevor Pinnock Kenneth Gilbert, harpsichord; Trevor Pinnock, harpsichord; Lars Ulrik Mortensen, hpschrd Archiv 413634

15:00:00 WCLV ARTS PARTNERS HOUR

15:05:00 00:11:17 Felix Mendelssohn mvt 1 Piano Trio #2 in C minor Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cell Sony 52192

15:20:00 00:04:58 Josquin Desprez Ave Maria

Joe Miller Westminster Choir WCC 1009

15:28:00 00:05:07 Francisco Tarrega Capricho arabe

Jason Vieaux, guitar Azica 1287

15:33:00 00:02:58 Jose Luis Merlin Suite del Recuerdo: Chacarera

Jason Vieaux, guitar Naxos 553 449

15:55:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:05:26 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:07:00 00:01:50 Charles Wakefield Cadman From the Land of the Sky-Blue Water

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:12:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:26:00 00:04:37 Alfred Newman Gunga Din: Main title & Finale

Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:36:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

16:41:00 00:07:37 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30 Melos Ensemble

Julian Bream, guitar RCA 300350

16:52:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

16:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:05:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:18:00 00:04:35 Pat Metheny Always and Forever

Jason Vieaux, guitar Azica 71233

17:26:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

17:40:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet

Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

17:45:00 00:03:47 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:52:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:56:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:38 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

18:35:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

18:41:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:48:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

18:57:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Ignaz Pleyel Cello Concerto in C major

Academy Ancient Music Berlin Ivan Monighetti, cello Harm Mundi 901599

19:26:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:57:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

20:12:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

21:00:00 WCLV LATE PROGRAM

21:02:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

21:10:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

21:21:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

21:25:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

21:38:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

21:43:00 00:09:35 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

21:55:00 00:03:07 Alexander Scriabin Etude in F sharp Op 42

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

21:57:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255

22:00 WCLV ALL NIGHTt with Rob Grier

22:02:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

22:42:00 00:41:28 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Emil Gilels, piano RCA 300350

23:25:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

23:04:00 00:27:56 Samuel Barber Piano Concerto Op 38

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Jon Kimura Parker, piano Telarc 80441

23:34:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374