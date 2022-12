Program Guide 09-19-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:42 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 1 in F minor Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

00:26:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

01:42:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

02:15:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:51:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

03:20:00 00:45:27 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

04:09:00 00:19:38 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 2 in E flat Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

04:32:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

04:59:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:26:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

05:47:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:15:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

06:30:00 00:06:50 Eric Whitacre Her Sacred Spirit Soars

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:40:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

06:51:00 00:03:21 Traditional My Gentle Harp (Londonderry Air)

Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Nancy Brennand, Irish harp RCA 63646

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:10:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:23:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:26:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for President

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:28:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

07:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

07:50:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:55:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

07:58:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat

Pascal Rogé, piano Decca 425862

08:07:00 00:05:46 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

08:15:00 00:08:12 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

08:25:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:35:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

08:40:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

08:50:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike tread

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:51:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:55:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:27:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:35:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

09:45:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

09:55:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 300350

10:08:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:11:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:19:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:24:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:32:00 00:15:53 Claude Debussy Printemps

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

10:50:00 00:24:31 Ludwig van Beethoven Serenade for String Trio in D Op 8

Jascha Heifetz, violin; William Primrose, viola; Gregor Piatigorsky, cello RCA 300350

11:18:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

11:28:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

11:37:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture

Antal Doráti London Symphony Orchestra Mercury 434335

11:46:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:18:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:27:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:38:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:48:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

13:36:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Host Angela Mitchell welcomes the GPS Trio: Sean Gabriel & George Pope, flutes; Rei Sakurai, piano

14:02:00 00:17:00 Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in B-flat

14:21:00 00:08:00 Franz Doppler: La Sonnambula, Paraphrase en Souvenir de Adelina Patti Op 42

14:34:00 00:04:00 Paul Hindemith: Kanonische Sonatine Op 31/3

14:40:00 00:08:00 Charles Koechlin: Sonate pour deux flutes Op 75

14:50:00 00:10:00 Franz & Karl Doppler: Valse di Bravura

SEPTEMBER CHOICE CD

15:03:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

15:18:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

15:27:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:52:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Van Cliburn, piano RCA 300350

16:10:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

16:13:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:27:00 00:06:11 Erich Wolfgang Korngold Juarez: Overture

Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:37:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:42:00 00:06:24 Luther Henderson The Well-Tampered Bach

Canadian Brass Philips 432571

16:52:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:56:00 00:02:43 Georges Bizet Carmen: Seguidilla

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:05:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:12:00 00:08:47 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Andrew Litton Dallas Symphony Orchestra Telarc 80606

17:23:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:40:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:46:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:53:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:57:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A Op 30

Melos Ensemble Julian Bream, guitar RCA 300350

18:33:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

18:40:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:44:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

18:55:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:19:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

19:57:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:24 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

20:26:00 00:29:35 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Byron Janis, piano RCA 300350

20:57:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and guest, soprano Diana Damrau - on singing duets with her 6-year old brother, “I received as a Christmas present a CD of Turandot with Sutherland, Caballé and Pavarotti. And with my little brother, he was six years old, and I was six years older than him, we sang Turandot up and down the duets. Our neighbors were at the windows, listening and watching and trying to figure out what happened to these children? It was wonderful.“

Mozart: Die Zauberflöte “Der Hölle Rache”

Le Cercle de l’Harmonie/Jérémie Rhorer; Diana Damrau, soprano Virgin 0946 3 95250

Salieri: L’Europa riconosciuta: “Numi, respiro…Ah, lo sento” [excerpt]

Le Cercle de l’Harmonie/Jérémie Rhorer. Diana Damrau, soprano Virgin 0946 3 95250

Puccini: Turandot : “Principessa di morte”

London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta; Joan Sutherland, soprano; Luciano Pavarotti, tenor Decca 414 274-2

Grieg: Peer Gynt Suites “Morning Mood”

Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan DeutGram 439 010-2

Michael Jackson: “Thriller” [excerpt] Epic 66073

Poulenc: Gloria “Qui seds ad dexteram Patris” [excerpt]

Boston Symphony Orchestra; Tanglewood Festival Chorus/Seiji Ozawa; Kathleen Battle, soprano DeutGram 427 304-2

Chopin: “Revolutionary Etude”

Vladimir Horowitz, piano CBS MK 42306

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Jamie Bennett, Executive Director of ArtPlace America. How can the arts shape the social, physical, and economic character of communities?

LATE PROGRAM

23:02:00 00:14:41 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 12 Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:16:00 00:06:09 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:23:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:35:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G

Tempesta di Mare Chandos 783

23:44:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:52:00 00:02:51 George Frideric Handel Larghetto from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 7921

23:55:00 00:03:29 Jules Massenet La Vierge: The Last Sleep of the Virgin

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765