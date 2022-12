Program Guide 09-12-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

00:29:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

01:06:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D

Cleveland Quartet Telarc 80178

01:37:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; BBC 330

02:59:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

03:30:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

04:01:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

04:24:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:56:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

05:17:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:42:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:56:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:08:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:20:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:40:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:12:00 00:05:57 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo & Juliette"

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

07:27:00 00:04:24 Morton Gould American Salute

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:40:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:14:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:27:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:42:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

09:05:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:21:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:38:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:44:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:01:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

10:02:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:13:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

10:22:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:00:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

11:12:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:22:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 300350

12:10:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:14:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:21:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:55:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

13:29:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

13:47:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

14:00 LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Stars in the Classics – Robert Conrad welcomes Jodi Cantor and her Musical Starts Upcoming in the Classics, with a preview of their concert tonight in the Belgian Village in Shaker Heights; Timothy Cantor, Michelle Abraham, violins; Andrew Rosenblum, Alexander Kostritsa, piano

Felix Mendelssohn: Second movement from Violin Sonata in F

Dmitri Shostakovich (arr Karl Fortunatov): Duets: Gavotte & Waltz

Gioacchino Rossini (arr Franz Liszt): William Tell Overture

SEPTEMBER CHOICE CD

15:00:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:09:00 00:08:38 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:18:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:11:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

16:28:00 00:04:08 John Barry Body Heat: Main Title

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

16:40:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation: Beethoven's 5th Symphony

Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

17:11:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:28:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:42:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

18:07:00 00:05:41 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:19:00 00:05:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:28:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 300350

18:39:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

19:28:00 00:26:51 Frédéric Chopin Les Sylphides

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

19:58:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:43:36 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:48:00 00:08:45 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

20:59:00 00:00:52 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Violinist GLENN DICTEROW, retiring Concertmaster of the New York Philharmonic

Kreisler: Caprice Viennois

Fritz Kreisler, violin; Carl Lamson, piano RCA 5910

Sinding: Suite Op 10 in a

Jascha Heifetz, violin; Los Angeles Philharmonic/Alfred Wallenstein BMG 61740

Goldmark: Violin Concerto No.1 in a Op 28

Nathan Milstein, violin; Philharmonia Orchestra/Harry Blech Testament 1047

Korngold: Four Pieces from Much Ado About Nothing: Masquerade

Glenn Dicterow, violin; Gerald Robbins, piano Cala Records 0514

Faure: Pavane Op 50

Branford Marsalis, saxophone; English Chamber Orchestra/Andrew Litton CBS 42122

Tony Bennett: I Left my Heart in San Francisco

Arranged & Conducted by Mart Manning RPM/Columbia/Legacy C2K 86634

Puccini: La Bohème: aria

Luciano Pavarotti, tenor; RAI Symphony Orchestra. Thomas Schippers Allegro OPD 7001

Bruch: Scottish Fantasy Op 46

Jascha Heifetz, violin; Osian Ellis, harp; New Symphony Orchestra of London/ Sir Malcolm Sargent RCA 63470

Haydn: The Creation: Excerpt

Berlin Philharmonic Orchestra/Herbert von Karajan; Vienna Singverein; Gundula Janowitz, soprano; Walter Berry, bass DeutGram 289449 761

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Ari Shavit, author and Senior Correspondent for Haaretz: My Promised Land, the Triumph and Tragedy of Israel

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 300350

23:09:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:20:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:29:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by the Fireside"

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:38:00 00:05:33 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

23:43:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:55:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780