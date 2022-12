Program Guide 09-04-2014

WCLV ALL-NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:45:27 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

00:49:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

01:19:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

01:53:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

02:41:00 00:28:45 Alexander Winkler Viola Sonata in C minor Op 10

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

03:12:00 00:31:53 Sir William Walton Violin Concerto in B minor

Bournemouth Symphony Andrew Litton Tasmin Little, violin Decca 444114

03:45:00 00:32:35 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

04:19:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

04:52:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

05:19:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:39:00 00:05:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 12 in B flat minor

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

05:56:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

05:59:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

06:15:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:25:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

06:30:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

06:40:00 00:07:06 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:51:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

06:55:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

07:10:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

07:23:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:28:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

07:31:00 00:06:27 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:43:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:51:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

07:55:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

BBC NEWS

08:07:00 00:05:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

08:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:27:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

08:43:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

08:50:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:27:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey "Cakewalk Smasher"

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

09:38:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

09:50:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

10:04:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

10:09:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

10:18:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D major

Duo Amaral DuoAmaral 501592

10:27:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

10:31:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:46:00 00:03:12 Léo Delibes Les filles de Cadiz

london Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

10:50:00 00:29:35 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Byron Janis, piano RCA 300350

11:22:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:33:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

11:45:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:54:00 00:02:34 Robert Schumann Forest Scenes: Hunting Song Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

12:24:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:34:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:41:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:53:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

13:47:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

14:05:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

14:11:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

14:24:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

14:42:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55125

14:57:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

15:02:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:11:00 00:20:07 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F major Op 24

Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:34:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 2 Divertissement

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:53:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Van Cliburn, piano RCA 300350

15:58:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:06 Anton Bruckner Motet "Locus iste"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

16:13:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

16:27:00 00:05:50 Patrick Doyle Thor: Suite Cincinnati Pops Orchestra

John Morris Russell May Festival Youth Chorus FanfareCin 2

16:37:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

16:41:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:52:00 00:02:41 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade "Vous

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass DeutGram 4776408

16:57:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:05:00 00:04:58 William Mundy Adolescentulus sum ego

Peter Phillips Tallis Scholars Gimell 454998

17:25:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

17:40:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

17:47:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:52:00 00:03:23 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:57:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67

Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

18:33:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

18:39:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:45:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

18:55:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

19:28:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

19:57:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231



ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

20:22:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

SYMPHONYCAST

21:04:00 00:13:00 Sofia Gubaidulina Fairytale Poem

Andres Orozco-Estrada Houston Symphony

21:22:00 00:28:33 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Andres Orozco-Estrada Houston Symphony Midori, violin

21:56:00 00:55:50 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Andres Orozco-Estrada Houston Symphony

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:08 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:08:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:17:00 00:25:09 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

23:44:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:55:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425