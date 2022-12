Program Guide 09-02-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

00:26:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

01:04:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet "Jesu meine Freude"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

01:26:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

02:10:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

02:32:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

03:06:00 01:18:39 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 376

04:27:00 00:30:11 Sérgio Assad Interchange

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

04:59:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

05:20:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major

Lars Vogt, piano EMI 36080

05:40:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

06:15:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

06:25:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:32:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Cleveland Orchestra Albany 1325

06:40:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

06:47:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:10:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:23:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:28:00 00:05:49 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

07:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of Cleveland Orchestra MLR 2013

07:51:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:56:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

08:05:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

08:15:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:20:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:26:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:36:00 00:03:38 Edward White 71765\Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

08:43:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quarte t Chandos 10761

08:55:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

09:05:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

09:30:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

09:39:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

09:52:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

10:02:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

10:10:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:18:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:26:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

10:31:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

10:47:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:50:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

11:29:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

11:38:00 00:07:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

11:48:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:20:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:29:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:39:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:47:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

13:46:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:02:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:05:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

14:08:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:20:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

14:46:00 00:15:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:06:00 00:06:34 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:15:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:27:00 00:08:26 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 2 in C minor Op 66

Itzhak Perlman, violin Yo-Yo Ma, cello Emanuel Ax, piano Sony 52192

15:37:00 00:16:52 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

15:58:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:06:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:12:00 00:10:02 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:26:00 00:07:24 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Finale

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:37:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

16:41:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:52:00 00:02:46 Traditional O Can Ye Sew Cushions

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:57:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

17:05:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel

Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

17:25:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:32:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

17:40:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

17:45:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

17:52:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:55:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:38 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

18:35:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:41:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:47:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

18:56:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

19:26:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

19:57:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum

Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

20:22:00 00:33:38 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

20:57:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard "My selfe"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Esa-Pekka Salonen, conductor; Christian Tetzlaff, violin

21:04:00 00:06:02 Leos Janácek From the House of the Dead: Prelude

21:11:00 00:31:32 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

21:44:00 00:20:00 Esa-Pekka Salonen Nyx

22:05:00 00:23:05 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

22:28:00 00:29:21 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

Sir Mark Elder, conductor

22:57:00 00:01:01 Josef Hofmann Woodbird's Delight Op 55

Michael Lewin, piano Dorian 92103

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:09:00 00:09:50 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

23:22:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:29:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:40:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

23:46:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:56:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075