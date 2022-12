Program Guide 08-05-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

00:30:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

01:08:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

01:39:00 00:40:08 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80229

02:21:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

03:01:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:41:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

04:18:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

04:55:00 00:24:09 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

05:21:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:39:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

05:52:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

06:15:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:30:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:36:00 00:02:31 Leroy Anderson China Doll

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:40:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

06:47:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:51:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

06:58:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Black Horse Troop"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:50 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

07:13:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:20:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:25:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:28:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

07:40:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:51:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

08:07:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

08:15:00 00:09:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:30:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

08:39:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

08:53:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

08:59:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:31:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:33:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

09:38:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

09:45:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March "Under the Double Eagle"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:06:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La Boheme"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:10:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

10:19:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

10:25:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

10:31:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

10:47:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

10:50:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:17:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

11:27:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

11:37:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:46:00 00:11:06 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:20:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:26:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Orchestra Milan 10131

12:37:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:46:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:56:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:21 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

13:37:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

14:03:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:05:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:19:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan

Basle Symphony Orchestra Erato 88167

14:30:00 00:06:18 Rodolfo Halffter Festive Overture

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

14:37:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

14:45:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

14:57:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:14:04 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

15:18:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away" Voces8

Matthew Sharp, cello Decca 4785703

16:06:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

16:13:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:27:00 00:05:50 Angela Morley Fantasy on "The Wizard of Oz"

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:35:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:41:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

16:52:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

16:56:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:05:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

17:17:00 00:01:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

Florence Mustric, organ MSR 1270

17:24:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:40:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:45:00 00:03:35 Gregorian Chant Te lucis ante termminum Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:52:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:56:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

18:32:00 00:04:07 Emeli Sandé Where I Sleep

Voces8 Decca 4785703

18:38:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars

Voces8 Decca 4785703

18:43:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

18:55:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:26:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

19:56:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

20:11:00 00:44:33 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Cecylia Arzewski, violin Telarc 80568

20:56:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; John Sharp, cello

21:04:00 00:26:18 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

21:33:00 00:31:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

22:07:00 00:34:50 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

22:45:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande

Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:09:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

23:19:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:26:00 00:08:44 Johann Nepomuk Hummel Adagio from String Quartet No. 1 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:38:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:44:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:55:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305