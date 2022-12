Program Guide 07-23-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier



00:02:00 00:36:19 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

00:40:00 00:18:44 George Gershwin An American in Paris

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

01:01:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

01:40:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:25:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

03:05:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

03:31:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

04:21:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

04:52:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

05:21:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:40:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:58:00 00:01:31 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Pour, oh pour

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

06:07:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:15:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

06:30:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

06:36:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:43:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

06:51:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:10:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

07:20:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:24:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:30:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:40:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

07:50:00 00:04:27 Francesco Cilea L'Arlesiana: Lamento di Federico

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:51:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:55:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

08:07:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:15:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:25:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

08:35:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

08:40:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

08:49:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:55:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:16:37 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

09:30:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

09:35:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

09:45:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:01:00 00:02:58 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Catalane

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

10:05:00 00:03:19 Miklós Rózsa El Cid: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

10:10:00 00:05:59 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

10:17:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

10:27:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

10:36:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

10:56:00 00:29:39 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

11:28:00 00:07:48 Elliott Carter Instances

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

11:38:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach

String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:48:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

12:11:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:21:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:30:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:40:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:51:00 00:07:22 Duke Ellington Reflections in D major

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

13:00:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

13:41:00 00:20:30 Franz Berwald Piano Concerto in D

Helsingborg Symphony Okko Kamu Niklas Sivelöv, piano Naxos 553052

14:03:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

14:07:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

14:15:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

14:49:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

15:04:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

15:12:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

15:54:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

15:59:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

16:06:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

16:10:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

16:21:00 00:04:10 William Byrd The Bells

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

16:29:00 00:05:15 Jerome Moross excerpt The Valley of Gwangi: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:37:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:40:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

16:52:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

17:05:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

17:10:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

17:25:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Lee, piano CIPC 2003

17:40:00 00:06:35 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

17:41:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:55:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

17:58:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

18:12:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

18:27:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

19:00 COOPER INTERNATIONAL PIANO COMPETITION: Recital Finals live from Warner Concert Hall, Oberlin College, with WCLV’s Robert Conrad & Jacqueline Gerber

First contestant: Sae Yoon Chon

19:12:00 00:05:00 Haydn Sonata NO. 59, Allegro

19:17:00 00:13:00 Liszt Rhapsodie espagnole, S.254/R.90

19:31:00 00:10:00 Dutilleux Choral and varation

Second contestant: Min Jun Lee

19:47:00 00:05:00 Mozart Sonata No. 14, K. 457

19:52:00 00:04:00 Chopin Prelude, op. 45 Min Jun Lee, piano

19:56:00 00:17:00 Liszt Apres une lectuer du Dante "Fantasia quasi Sonata"

20:14:00 00:03:00 Prokofiev "Suggestion Diabolique," op. 4 no. 4

Third contestant: Zitong Wang

20:22:00 00:05:00 Brahms Sonata No. 2, op. 2, Allegro non troppo

20:28:00 00:11:00 Beethoven Sonata No. 24, Op. 78, Adagio cantabile-Allegro ma non troppo

20:40:00 00:05:00 Tchaikovsky Theme and Variations, op. 19, no. 6

20:46:00 00:12:00 Mendelssohn Overture to A Midsummer Night's Dream, op. 21

Fourth contestant: Evren Ozel

21:12:00 00:05:00 Chopin Nocturne, op. 55, no. 2

21:17:00 00:07:00 Beethoven Sonata No. 24, op. 78, Adagio cantabile-Allegro ma non troppo

21:25:00 00:07:00 Chopin Barcarolle, op. 60

Fifth contestant: Gyu Tae Ha

21:43:00 00:03:00 Haydn Sonata No. 47, Hob.SVI:32, Allegro moderato

21:47:00 00:06:00 Chopin Nocturne, op. 27, no. 2

21:53:00 00:07:00 Chopin Polonaise No. 6, op. 53

22:00:00 00:10:00 Liszt Mephisto Waltz No. 1

Sixth contestant: Tony Yike Yang

22:14:00 00:05:00 Beethoven Sonata No. 17, op. 31, no. 2 Largo-Allegro

22:20:00 00:12:00 Chopin Fantaisie, op. 49

22:33:00 00:07:00 Liszt Sonetto 104 del Petrarca, S.161/5, No. 5

22:40:00 00:12:00 Prokofiev Sonata No. 7, Op. 83, Andante caloroso, Precipitato

