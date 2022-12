Program Guide 07-07-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

00:25:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major

Lars Vogt, piano EMI 36080

00:45:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from "Des Knaben Wunderhorn"

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop; Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

01:36:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

01:53:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

02:18:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

02:43:00 01:27:57 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Melanie Diener, soprano; Petra Lang, mezzo-soprano; Prague Philharmonic Choir Decca 470283

04:13:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

04:38:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

05:22:00 00:17:12 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712

05:41:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

06:15:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

06:25:00 00:03:12 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

06:30:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

06:40:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from "Jena" Symphony

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

06:51:00 00:02:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in B major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

07:13:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

07:25:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

07:29:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

07:43:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:51:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:07:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80229

08:15:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

08:25:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme

John Rutter Women of the; Cambridge Singers Collegium 120

08:30:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Limericks"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

08:40:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

08:50:00 00:09:32 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:05:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

09:27:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:03:32 Frank Loesser Guys and Dolls: I'll Know

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:55:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:05:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

10:10:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:18:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell'

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

10:26:00 00:05:40 Claude Debussy L'isle joyeuse

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:33:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:46:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

10:50:00 00:30:22 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 3 in G minor Op 58 Sinfonia da Camera

Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

11:23:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:34:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:42:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

11:49:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:19:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:27:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

12:36:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:46:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

13:33:00 00:26:54 Joseph Eybler Symphony No. 2 in D minor

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:54 Robert Wright & George Forrest Kismet: And This is My Beloved

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

14:06:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

14:13:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

14:29:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

14:45:00 00:10:13 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:57:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:13:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:24:00 00:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:47:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:06 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:06:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

16:12:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

16:27:00 00:05:13 John Williams The Reivers: Main title

John Williams Symphony Orchestra Sony 51333

16:36:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

16:41:00 00:06:52 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425718

16:52:00 00:02:53 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: La ra, la ra...

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:56:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

17:12:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

17:23:00 00:11:50 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 10

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

17:40:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

17:46:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon "Gira la cote! Gira!"

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

17:52:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:56:00 00:02:51 George Frideric Handel Larghetto from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 7921

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:39 Gustav Mahler Veni, creator Spiritus from Symphony 8

Berlin State Orchestra Pierre Boulez Berlin State Opera Chorus; Berlin Radio Choir; Aurelius Boys Choir; various soloists DeutGram 4776597

18:35:00 00:01:45 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:39:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:43:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

18:55:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

19:20:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:44:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

20:56:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Bramwell Tovey, conductor

Joseph Alessi, trombone

U.S. Coast Guard Band

21:04:00 00:19:23 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

21:26:00 00:12:00 Bramwell Tovey Lincoln Tunnel Cabaret

21:43:00 00:03:15 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

21:48:00 00:06:00 Kenneth Hesketh Masque

21:57:00 00:18:04 Leonard Bernstein (arr Charlie Harmon): Candide: Suite

22:16:00 00:03:02 Richard Hayman Armed Forces Medley

22:23:00 00:02:53 John Philip Sousa March "Hands Across the Sea"

22:27:00 00:03:36 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

22:34:00 00:21:40 Leonard Bernstein West Side Story: Symphonic Dances Alan Gilbert, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:08:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:11:00 00:06:28 Maurice Ravel Ondine from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:20:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:24:00 00:04:50 Percy Grainger My Robin is to the Greenwood Gone

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9554

23:29:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:38:00 00:06:29 Percy Grainger Dreamery

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:44:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

23:48:00 00:05:26 Maurice Ravel Le gibet from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:55:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357