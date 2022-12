Program Guide 06-25-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

00:38:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:14:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

02:05:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

02:42:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:20:00 00:30:32 Franz Liszt Symphonic Poem No. 1 "Things Heard on

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

03:53:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

04:20:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

04:50:00 00:31:11 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

05:23:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:43:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 "Alma Brasileira"

Joel Fan, piano Reference 119

05:58:00 00:01:04 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Musette

Aulos Ensemble Centaur 3068

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:15:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

06:25:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

06:35:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

06:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

06:51:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

06:58:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:10:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

07:20:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

07:25:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:27:00 00:07:39 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

07:44:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

07:51:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:07:00 00:06:41 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

08:18:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

08:25:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

08:33:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika...

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

09:26:00 00:04:04 Alex North The Misfits: Gay and Roselyn

Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

09:32:00 00:02:53 Ennio Morricone The Good, the Bad and the Ugly: Theme

Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:35:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

09:45:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

09:53:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:06:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:14:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:22:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

10:27:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:30:00 00:12:33 Sulkhan Tsintsadze Miniatures

Georgian Chamber Orchestra Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

10:45:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:50:00 00:31:11 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

11:21:00 00:06:18 George Frideric Handel Samson: Let the Bright Seraphim

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Lynne Dawson, soprano; Crispian Steele-Perkins, tr; The Sixteen Collins 70382

11:31:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

11:39:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:48:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:19:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:27:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:37:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:48:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

13:37:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:50 Gabriel Fauré Barcarolle No. 13 in C Op 116

Charles Owen, piano Avie 2240

14:03:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name "Fauré"

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:09:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

14:20:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

14:42:00 00:16:26 Johann Sebastian Bach Concerto for 3 Keyboards & Strings in C major

English Concert Trevor Pinnock Kenneth Gilbert, harpsichord; Trevor Pinnock, harpsichord; Lars Ulrik Mortensen, hpschrd Archiv 413634

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

15:18:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

15:30:00 00:14:28 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

15:53:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:27 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

16:08:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:13:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

16:28:00 00:02:41 Michel Legrand Summer of '42: The Summer Knows

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

16:30:00 00:04:06 Max Steiner A Summer Place: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80168

16:35:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

16:41:00 00:08:27 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

16:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:57:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

17:05:00 00:05:15 Gustave Charpentier Louise: Depuis le jour

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:13:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:24:00 00:10:16 Carl Orff Carmina burana: In the Tavern

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jeffrey Black, baritone; Michael Chance, countertenor; St. Albans Cathedral Choir; London Philharmonic Choir EMI 54054

17:40:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:45:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson Pastoral

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:52:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

17:56:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:28:22 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

18:40:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

18:45:00 00:02:02 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

18:50:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony Empire Brass

Michael Murray, organ Telarc 80218

18:55:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A

Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

19:23:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

19:58:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Former Secretary of State CONDOLEEZZA RICE on President Bush and music: “The President and I don’t have the same musical tastes, I’m afraid. He does love music. I like Country-Western too, which is what he likes very, very much. But he knows that it’s very important to me and he even asks me once in a while, well, are you playing the piano, because he knows it’s a very centering experience for me.”

Mozart: 3rd mvt from Concerto No. 20, K. 466 (RCA Victor Symphony, Alfred Wallenstein, conductor; Arthur Rubinstein, piano)

Beethoven: Excerpt from Christ on the Mount of Olives (Gächinger Kantorei Stuttgart & Bach-Collegium Stuttgart, Helmut Rilling, conductor; Maria Venuti, soprano; Keith Lewis, tenor; Michel Brodard, bass)

Brahms: Excerpt from Variations on a Theme by Joseph Haydn for 2 Pianos, Op 56b (Sir Georg Solti & Murray Perahia, pianos)

Beethoven: 2nd mvt from Symphony No. 7 in A Op 92 (Chicago Symphony, Sir Georg Solti, conductor)

Brahms: 3rd mvt from Piano Quintet in f Op 34 (John Browning, piano; Krista Bennion Feeney, violin; Mayuki Fukuhara, violin; Louise Schulman, viola; Daire Fitzgerald, cello)

21:00 MUSIC CONDI’S MAD ABOUT

21:03:00 00:19:55 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Murray Perahia, piano; Sir Georg Solti, piano CBS 42625

21:24:00 00:34:11 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80163

21:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist/composer George Walker

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:05:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

23:10:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:20:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:26:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:37:00 00:08:37 Gabriel Fauré Nocturne No. 6 in D flat Op 63

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:45:00 00:09:29 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430