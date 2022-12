Program Guide 06-19-2014

WCLV ALL-NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

00:23:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:03:00 00:48:23 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

01:53:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

02:34:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

03:13:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

03:46:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

04:05:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

04:49:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

05:19:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:37:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

05:50:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

05:56:00 00:03:23 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Finale from Enigma Variations Op 36

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

06:15:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:28:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

06:35:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:40:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony "Adagio & Fugue" in D minor

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

06:53:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March "Manhattan Beach"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:10:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

07:26:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:32:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

07:40:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

07:51:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:58:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

BBC NEWS



08:07:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

08:15:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:27:00 00:08:54 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

08:35:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:37:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:47:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders'

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:28:00 00:03:32 Vangelis Chariots of Fire: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Randy Kerber, synthesizer Sony 62592

09:35:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

09:45:00 00:08:05 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

09:50:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

09:55:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:26 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Canadian Brass Steinway 30008

10:05:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

10:06:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

10:12:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

10:17:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:18:00 00:14:15 Frédéric Chopin Concert Rondo "Krakowiak" Op 14

Warsaw Philharmonic Kazimierz Kord Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6702

10:50:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:23:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

11:33:00 00:06:56 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

11:41:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

11:51:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:10:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:19:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:29:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:39:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:48:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:56:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

13:32:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties La PietàAngèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

14:03:00 00:03:10 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

14:09:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

14:21:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:37:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:53:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

15:00:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:05:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

15:17:00 00:28:22 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:47:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:58:00 00:03:47 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:53 Frederick Hollander Sabrina: Main TitleCharles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:12:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

16:27:00 00:04:59 Alfredo Catalani La Wally: Ebben? Ne andrò lontana

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:36:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

16:41:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:52:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:57:00 00:02:15 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:05:00 00:04:24 Sir Edward Elgar Nimrod from "Enigma Variations" Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:12:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

17:23:00 00:11:03 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

17:40:00 00:04:16 Carl Zeller Der Obersteiger: Sei nicht bös

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

17:46:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

17:52:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:56:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:23:27 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Peter Takács, piano Cambria 1175

18:35:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

18:41:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:46:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

18:54:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 44798

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

19:21:00 00:32:39 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

CHAMBERFEST CLEVELAND LIVE FROM MIXON HALL



20:00

Orion Weiss & Roman Rabinovich, pianos; Franklin Cohen, clarinet; Scott Christian, marimba; David Bowlin, violin

Alex Klein, oboe; Fernando Traba, bassoon; Roman Rabinovich, piano; Diana Cohen, violin; Yura Lee, viola; Gabriel Cabezas, cello

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for 2 Pianos Op 17 (1901)

Kevin Puts: And Legions Will Rise (2001)

Bohuslav Martinu: Four Madrigals (1938)

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in c Op 15 (1879)

SYMPHONYCAST



22:08:00 01:25:05 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

Houston Symphony Orchestra Christoph Eschenbach; Erin Wall, Jill Grove & Marisol Montalvo, sopranos;

Twyla Robinson & Kelley O’Connor, mezzo-sopranos; John Pickle, tenor

Markus Werba, baritone; John Relyea, bass

Houston Symphony Chorus; Houston Boychoir & Fort Bend Boys Choir of Texas

members of Prairie View A&M University Chorus and Clear Creek High School and Clear Lake High School Choirs

23:36:00 00:03:19 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

23:41:00 00:16:11 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367