Program Guide 06-02-2014

12:00AM WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:35:00 00:42:28 Alexander Glazunov Symphony No. 8 in E flat major Op 83

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

01:19:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

01:52:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

02:20:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

03:05:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in F minor Op 95

Leif Segerstam Danish National Radio Sym Chandos 9266

03:31:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

03:57:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

04:56:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

05:22:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:42:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Fantasia in C minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

05:52:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

05:57:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:15:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

06:25:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:30:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:40:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

06:51:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; DeutGram 13993

06:54:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1

Midori, violin Sony 730111

06:55:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

07:10:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 "La Pucelle"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

07:20:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:25:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

07:28:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

07:40:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:47:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:51:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:55:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:07:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

08:15:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

08:29:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:40:00 00:08:07 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

08:51:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

08:55:00 00:04:27 John Williams 1941: March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:05:00 00:16:10 David Ludwig Seasons Lost

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

09:27:00 00:07:03 Franz Schubert Ave Maria

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

09:35:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major

Till Fellner, piano ECM 1853

09:41:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

09:55:00 00:04:55 Stefan Malzew Eliza in Ascot

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:03:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

10:08:00 00:07:07 Philip Glass Echorus

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

10:17:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

10:26:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

10:44:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus "Vereinigte"

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

10:50:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

11:17:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

11:26:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

11:36:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

11:48:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

11:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:15:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:25:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:33:00 00:11:13 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Suite

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

12:45:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:49:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

02:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

14:02:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

14:07:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

14:19:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

14:41:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:57:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

03:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:10:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello"

Alessio Bax, piano Signum 321

15:26:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

15:50:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

04:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

16:08:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Moths

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

16:12:00 00:11:34 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

16:27:00 00:04:49 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 450021

16:36:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:41:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

16:52:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

16:58:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:05:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale "Wachet auf"

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:13:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Orchestra Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

17:24:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

17:40:00 00:04:19 Arvo Pärt Für Alina

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

17:45:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine Tallinn Chamber Orchestra

Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

17:52:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

17:57:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

06:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture "Froissart" Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

18:26:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

18:33:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

18:40:00 00:13:28 Anna Clyne Prince of Clouds

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

18:55:00 00:03:15 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:48 Franz Joseph Haydn Symphony No. 55 in E flat

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

19:26:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

08:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

20:19:00 00:36:41 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Christian Thielemann Philharmonia Orchestra DeutGram 449981

20:57:00 00:01:46 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

09:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Emanuel Ax, piano

21:04:00 00:21:02 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major

21:25:00 00:28:00 Christopher Rouse Symphony No. 3

21:53:00 01:09:40 Richard Wagner (arr Erich Leinsdorf, Alan Gilbert): A Ring Journey

11:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

23:08:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:18:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

23:26:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:41:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:47:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:56:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

23:57:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148