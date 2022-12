Program Guide 05-29-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

00:35:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

01:24:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:14:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

02:39:00 00:38:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

03:19:00 00:23:23 Clara Schumann Piano Concerto in A minor Op 7

Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Francesco Nicolosi, piano Naxos 557552

03:44:00 00:24:33 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140 "Wachet auf"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Ruth Holton, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Archiv 431809

04:11:00 00:34:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra Sony 64109

04:47:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

05:21:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:40:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:48:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

05:54:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

BBC NEWS; WCLV FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

06:15:00 00:11:12 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

06:30:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

06:40:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

06:50:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March "The White Rose"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:10:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

07:20:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:25:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:29:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

07:40:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

07:45:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

07:51:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

07:55:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi "Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

BBC NEWS



08:07:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:17:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on "The Carnival of Venice"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

08:28:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

08:40:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:52:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from "Yellow River" Concerto

China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

08:55:00 00:02:10 Danny Elfman Batman: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

09:27:00 00:04:49 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

09:33:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

09:55:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

10:04:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:07:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

10:16:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:24:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

10:32:00 00:15:08 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:50:00 00:27:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

11:20:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

11:29:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

11:39:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 439896

11:50:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:14:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:24:00 00:10:01 Maurice Jarre A Passage to India: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Orchestra Milan 10131

12:37:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:46:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:54:00 00:04:11 Gottfried Sonntag Nibelungen March

Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5470

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

13:33:00 00:23:38 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:01:00 00:03:33 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

14:05:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat major

Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

14:14:00 00:18:33 Gabriel Pierné Piano Concerto in C minor Op 12

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10633

14:44:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

15:00:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:03:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

15:10:00 00:04:46 Joe Hisaishi Kikujiro: The Rain

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

15:19:00 00:30:31 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

15:50:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:58:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:06:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

16:14:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Lang Lang, piano Sony 771901

16:27:00 00:05:48 Erich Wolfgang Korngold Another Dawn: Night Scene

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:37:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

16:41:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

16:53:00 00:01:58 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

16:55:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:05:00 00:04:47 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Lang Lang, piano Sony 771901

17:12:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

17:23:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

17:40:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

17:46:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:52:00 00:03:11 Isaac Albéniz Tango from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:56:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:12:39 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

18:24:00 00:06:28 Karol Szymanowski Finale from Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

18:33:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

18:44:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

18:54:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:40 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

19:24:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

19:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272

20:00 FROM THE MUSIC SETTLEMENT: Arthur Kane & Friends – recorded 5/16/14 in Glick Recital Hall



Maurice Moszkowski: Spanish Dance Op 12/1 (with Ella Karasik, piano)

Maurice Ravel: Ma Mère l’Oye (with Linda Allen, piano)

Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 - excerpts (with Dina Khudayberdieva, piano)

Johannes Brahms: Vier Klavierstücke Op 119 (Robert Cassidy, piano)

Arthur Kane: Songs from: “The Children at Terezin” (with Natasha Simmons, soprano)



WCLV CONCERT HALL

21:20:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Czech Philharmonic Orchestra

Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

SYMPHONYCAST



22:04:00 00:10:54 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Simone Young Swedish Radio Orchestra

22:16:00 00:22:42 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Simone Young Swedish Radio Orchestra Alexandre Tharaud, piano

22:41:00 00:36:17 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Simone Young Swedish Radio Orchestra Mattias Wager, organ

23:21:00 00:05:15 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen, Op. 65/6

Alexandre Tharaud, piano Erato 34137

23:30:00 00:26:03 Bernhard Crusell Sinfonia Concertante in B flat major Op 3

Okko Kamu Swedish Radio Symphony Musica Svecia 527