Program Guide 05-21-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

00:29:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

00:57:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano;

Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; See "MUSIC CUT ANALYSES" BBC 330

02:19:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

02:46:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

03:10:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

03:49:00 00:39:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Takács Quartet Decca 470847

04:30:00 00:26:13 Béla Bartók Divertimento for Strings

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

04:58:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:17:00 00:19:58 Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in A minor

London Symphony Orchestra Bryden Thomson David Theodore, oboe Chandos 9262

05:39:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:57:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:08 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

06:15:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Apollo's Fire

Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Emlyn Ngai, violin; Naomi Guy, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

06:25:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

06:30:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:37:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

06:40:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

06:50:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

07:10:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

07:20:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:25:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

07:40:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

07:51:00 00:02:09 Igor Stravinsky Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

07:55:00 00:02:52 Johann Strauss Jr

Polka "Thunder and Lightning" Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:56:00 00:02:08 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

08:07:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's "Casta diva"

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

08:15:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque David Lloyd-Jones

Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:25:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:37:00 00:02:27 John Dowland Clear or cloudy La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:40:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

08:51:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

08:55:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:22:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:25:00 00:06:56 Bernard Herrmann Psycho: Selections

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:40:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

09:47:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

09:55:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

10:06:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

10:12:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

10:21:00 00:05:01 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

10:27:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

10:37:00 00:12:08 Kurt Atterberg Suite No. 3 for Violin, Viola & Strings Op 19

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sara Tröback, violin; Johanna Persson, viola Naxos 553715

10:51:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

11:21:00 00:05:53 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:29:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:38:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:46:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:18:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:26:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

12:36:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:45:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

13:41:00 00:19:16 Franz Liszt Venezia e Napoli

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:03:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:05:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25

BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

14:21:00 00:14:38 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

14:39:00 00:10:20 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Trio No. 2 Op 67

Christina Dahl, piano; Amy Lee, violin; Charles Bernard, cello S&W 1

14:50:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at the concert Saturday night

that concludes the Orchestra’s Lakewood Residency

15:00:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

15:12:00 00:16:24 Ferdinand David Trombone Concertino in E flat major Op 4

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

15:40:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

15:42:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 "Habanera" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:06:00 00:03:34 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:13:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

16:18:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

16:26:00 00:08:07 Max Steiner The Fountainhead: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:38:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

16:41:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

16:52:00 00:02:25 May Aufderheide The Thriller!

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:55:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:05:00 00:04:57 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:12:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

17:23:00 00:11:50 George Butterworth Two English Idylls

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 47945

17:40:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 "Jota navara" Op 22

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:46:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 "Malagueña" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:52:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

17:56:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

18:32:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:40:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:46:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro Chamber Ensemble

Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

18:55:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:11:00 00:44:56 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

19:55:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

20:00 THE JUDSON SMART-LIVING AWARDS recorded earlier today, hosted by WCLV’s Robert Conrad

21:00 CONCERT HALL: Julia Fischer

21:02:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

21:12:00 00:19:12 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

Netherlands Chamber Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186094

21:33:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by trumpeter Miles Davis

23:00 LATE PROGRAM

23:00:00 00:07:58 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Sonata No. 13

Alfred Brendel, piano Philips 468048

23:07:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:16:00 00:03:25 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:19:00 00:04:16 Olivier Messiaen Vocalise from Concert à quatre

Catherine Cantin, flute; Heinz Holliger, oboe; Yvonne Loriod, piano; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 445947

23:23:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:30:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été Leonard Bernstein

New York Philharmonic Sony 82849

23:38:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:47:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:56:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139