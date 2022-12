Program Guide 05-14-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

00:41:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

01:02:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone;

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

02:05:00 00:19:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Act 2 Finale

Musica Aeterna Teodor Currentzis Andrei Bondarenko, baritone; Simone Kermes, soprano;

Fanie Antonelou, soprano; Christian Van Horn, bass; Maria Forsström, mezzo-soprano Sony 370926

02:27:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

03:33:00 00:20:04 Paul Juon Viola Sonata in D major Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

03:55:00 00:20:53 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

04:18:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:48:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

05:22:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

05:43:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

05:51:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

05:57:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

06:15:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:25:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:34:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

06:37:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:43:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

06:52:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March "Royal Welch Fusiliers"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:10:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:20:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

07:25:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Lang Lang, piano DeutGram 5827

07:28:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:40:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

07:51:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:54:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:07:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

08:15:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

ir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

08:20:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

08:30:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:37:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

08:40:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:51:00 00:03:50 Dmitri Shostakovich Three Fantastic Dances Op 5

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846

08:55:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme Jo

hn Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:05:00 00:15:14 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

09:27:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:35:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

09:45:00 00:07:11 Sérgio Assad Crossings from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar;

John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

10:03:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

10:09:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

10:19:00 00:03:11 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Deh vieni, non

Musica Aeterna Teodor Currentzis Fanie Antonelou, soprano Sony 370926

10:24:00 00:03:26 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:28:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

10:44:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

10:50:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:20:00 00:06:38 Hector Berlioz Serenade from "Harold in Italy" Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

11:29:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Porgi, amor

Musica Aeterna Teodor Currentzis Simone Kermes, soprano Sony 370926

11:34:00 00:09:55 Nikolai Rimsky-Korsakov The Sea and Sinbad's Ship from

tlanta Symphony Orchestra Robert Spano Cecylia Arzewski, violin Telarc 80568

11:46:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer

Budapest Festival Orchestra Philips 462824

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

12:27:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:35:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:47:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:55:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

13:37:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll George Szell

Cleveland Orchestra MAA 75

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:51 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712

14:02:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

14:09:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:20:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

14:44:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

The Cunning Little Vixen with WCLV’s Angela Schmidt

– Part 3 explores the music and synopsis of Janacek’s opera coming to Severance Hall May 17-24

15:34:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

15:51:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:23 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan:

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

16:07:00 00:02:42 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Musica Aeterna Teodor Currentzis Mary-Ellen Nesi, mezzo-soprano Sony 370926

16:16:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:29:00 00:03:24 Alfred Newman David and Bathsheba: 23rd Psalm

Alfred Newman Hollywood Bowl Orchestra EMI 63735

16:35:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

16:41:00 00:07:48 Johann Peter Emilius Hartmann The Raven: Overture

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

16:52:00 00:02:57 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete

Musica Aeterna Teodor Currentzis Mary-Ellen Nesi, mezzo-soprano Sony 370926

16:58:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:05:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:22:00 00:09:16 Roger Quilter As You Like It: Suite Op 21

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

17:32:00 00:03:18 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

17:40:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:46:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:52:00 00:02:39 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cyndia Sieden, soprano Koch Intl 7685

17:56:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:15 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

18:31:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

18:37:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:43:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

18:54:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:22:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

19:57:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

20:00 ALMEDA TRIO:

Women Composers Rock! - Robert Cassidy, piano; Ida Mercer, cello;

and Michelle Abraham, guest violin - recorded at The Music Settlement, Cleveland, Ohio in Glick Recital

20:04:00 00:16:00 Amy Beach Piano Trio Op 150

20:23:00 00:15:00 Eden Rayz Tales Told by Sightless Eyes

20:41:00 00:30:24 Clara Schumann Piano Trio in G minor Op 17

21:10 CONCERT HALL: Sharon Bezaly, flute

21:10:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

21:19:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

21:38:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283

he Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by tenor William Brown

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:08:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

rchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:19:00 00:05:18 Robert Farnon Intermezzo for Harp & Strings

Royal Philharmonic Orchestra Robert Farnon Aline Brewer, harp Reference 47

23:24:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:38:00 00:04:07 Antonio Vivaldi Largo from Cello Concerto in a

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

23:42:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:55:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

23:55:00 00:03:28 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3