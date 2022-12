Program Guide 05-07-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

00:33:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

00:56:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:50:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

02:21:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

02:44:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

03:16:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

03:48:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

04:11:00 01:06:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Cleveland Orchestra George Szell Adele Addison, soprano; Jane Hobson, mezzo-soprano; Richard Lewis, tenor; Donald Bell, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Sony 46533

05:20:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

05:42:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste Libor Pesek

Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

05:55:00 00:02:03 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:15:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:25:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major

Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

06:40:00 00:06:11 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley shall

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

06:51:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

07:10:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:20:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:28:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:33:00 00:00:51 Ferruccio Busoni Little Moorish Dance Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:40:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

07:51:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:55:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:58:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor

Canadian Brass CBS 45792

08:07:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:15:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:24:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:31:00 00:09:24 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 54091

08:43:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

08:51:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:25:00 00:02:33 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80196

09:35:00 00:03:51 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

09:55:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

10:05:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

10:09:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

10:19:00 00:05:33 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

10:26:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:32:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

10:47:00 00:02:13 Henry Purcell Funeral March for Queen Mary

Equale Brass Ensemble; David Corkhill, percussion Erato 45123

10:50:00 00:29:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

11:23:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

11:36:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:42:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

11:50:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:19:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:28:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Orchestra Milan 10131

12:39:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:50:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:47:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 3 "Aurora's

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

13:47:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 Royal Philharmonic Orchestra

Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:09 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:02:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

14:08:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

14:22:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:36:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major

Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

14:54:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: The Cunning Little Vixen, Part 2 with WCLV’s Angela Schmidt –

A look at the innovative production of Janacek’s opera coming to Severance Hall May 17-24

15:34:00 15:47:00 Edvard Grieg Piano Concerto in a, Op. 16 - first movemen

Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra/George Szell CBS 44849

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

16:05:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:12:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

16:28:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:35:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

16:41:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

16:52:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

16:56:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

17:05:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

17:25:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

17:40:00 00:05:12 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Emanuel Ax, piano Sony 69284

17:46:00 00:02:57 Peter Tchaikovsky Un poco di Schumann in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

17:52:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

17:56:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:36 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

18:28:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:33:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

18:39:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:55:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

19:18:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

20:00 CIPC CONCERT SERIES 2014:

Duo Amal, recorded 2/22/2014 in Reinberger Chamber Hall in Severance Hall - Bishara Haroni of Palestine & Yaron Kohlberg of Israel

20:04:00 00:18:04 Franz Schubert Fantasy in F minor

20:24:00 00:04:00 Avner Dorman Karsilama

20:30:00 00:13:52 Sergei Prokofiev

20:47:00 00:10:00 Dmitri Shostakovich

21:01:00 00:22:15 Sergei Rachmaninoff

21:30:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by William Grant Still

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

23:13:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:23:00 00:14:24 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

23:39:00 00:04:15 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

23:43:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Emerson String Quartet

David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:56:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326

23:57:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132