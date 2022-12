Program Guide 05-05-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

00:25:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

00:44:00 00:21:02 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

01:07:00 00:57:26 Sir Edward Elgar The Crown of India Suite Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Clare Shearer, mezzo-soprano; Gerald Finley, baritone; Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

02:06:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

02:33:00 00:23:09 Johann Nepomuk Hummel Grand Concerto for Bassoon & Orchestra in F major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

02:58:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

04:19:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

04:43:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

05:20:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:46:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

05:50:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass Telarc 80225

06:15:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

06:30:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:40:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:50:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Teodor Currentzis Musica Aeterna Sony 370926

06:51:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:20:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

07:23:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:25:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

07:40:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

07:51:00 00:03:31 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé: Dance of the Seven Veils

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

07:55:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:07:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

08:15:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

08:25:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:35:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:45:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

08:54:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

08:55:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:19:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Act 2 Finale

Musica Aeterna Teodor Currentzis Andrei Bondarenko, baritone; Simone Kermes, soprano; Fanie Antonelou, soprano; Christian Van Horn, bass; Maria Forsström, mezzo-soprano Sony 370926

09:43:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:58:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the mosquito

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:03:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

10:05:00 00:00:46 André Grétry Céphale et Procris: Air

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:16:00 00:04:52 Arthur Foote Melody Op 44

Suzanne Ornstein, violin; Thomas Schmidt, piano Naxos 559039

10:23:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

10:28:00 00:12:20 Claude Debussy Pour le piano

Michel Beroff, piano Denon 18047

10:43:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:50:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

11:21:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:32:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

11:40:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:52:00 00:06:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:18:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:25:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:34:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:45:00 00:15:08 Morton Gould Kurt Weill Songbook for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

13:44:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

2:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

14:06:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

14:13:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

14:23:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:43:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from "Marouf, Cobbler of Cairo"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

3:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

15:15:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:26:00 00:19:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Act 2 Finale

Musica Aeterna Teodor Currentzis Andrei Bondarenko, baritone; Simone Kermes, soprano; Fanie Antonelou, soprano; Christian Van Horn, bass; Maria Forsström, mezzo-soprano Sony 370926

15:48:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

4:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

16:06:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:12:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

16:27:00 00:03:47 André Previn Valley of the Dolls: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:35:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

16:41:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:02:40 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

16:56:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

17:05:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:25:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

17:40:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

17:46:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

17:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

17:55:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

6:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:29:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Porgi, amor

Musica Aeterna Teodor Currentzis Simone Kermes, soprano Sony 370926

18:35:00 00:03:11 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Deh vieni, non tardar

Musica Aeterna Teodor Currentzis Fanie Antonelou, soprano Sony 370926

18:41:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

18:53:00 00:04:41 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Dove sono

Musica Aeterna Teodor Currentzis Simone Kermes, soprano Sony 370926

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:26:00 00:30:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

19:58:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

8:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

20:19:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:57:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

9:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Pablo Heras-Casado, conductor

Peter Serkin, piano

21:04:00 00:16:20 Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33a

21:25:00 00:25:14 Béla Bartók: Piano Concerto No. 3

21:56:00 00:55:46 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in e Op 93

11:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:14:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:23:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:30:00 00:02:35 Giovanni Palestrina Alma Redemptoris Mater

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

23:35:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:42:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:56:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:57:00 00:01:29 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Corona Guitar Quartet Albany 1084