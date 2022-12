Program Guide 03-27-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

00:25:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

01:00:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

01:48:00 00:18:39 Franz Krommer Wind Octet in F major Op 57

Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383

02:09:00 01:01:13 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

03:12:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

03:40:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

04:20:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

04:53:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:13:00 00:26:19 Anton Arensky Piano Concerto in F minor Op 2

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

05:41:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

05:55:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:06:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

06:15:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

06:25:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

06:30:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from "Jena" Symphony

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

06:40:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

06:51:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March "King Cotton"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:13:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:20:00 00:05:45 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou, O

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:26:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

07:30:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:43:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

07:51:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:07:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

08:12:00 00:06:33 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

08:20:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:30:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:34:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:38:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:43:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

08:52:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:55:00 00:05:03 Miklós Rózsa Sodom and Gomorrah: Overture

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

09:27:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

09:39:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:55:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

09:58:00 00:01:37 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Boris Berman, piano Chandos 8851

10:03:00 00:04:30 Sergei Prokofiev Andante sognando from Piano Sonata No. 8

10:08:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:13:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

10:22:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

10:30:00 00:03:37 Jerome Kern Show Boat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:34:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:50:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

11:22:00 00:06:54 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

11:31:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

11:41:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

11:49:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:26:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

12:33:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:42:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:53:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

13:01:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

14:09:00 00:00:45 Claude Debussy Morceau de concours

Burning River Brass BurnRiver 2013

14:10:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

14:14:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

14:25:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

14:40:00 00:03:21 Agustín Barrios Una limosna por el amor de Dios

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:54:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

15:13:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:26:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

15:58:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:06:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

16:11:00 00:13:41 George Gershwin Rhapsody in Blue

Columbia Jazz Band Michael Tilson Thomas George Gershwin, piano CBS 42240

16:29:00 00:04:33 John Barry Somewhere in Time: Main Theme

Royal Philharmonic Orchestra Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:37:00 00:03:40 Victor Ewald Finale from Brass Quintet No. 3 Op 7

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

16:42:00 00:05:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Burning River Brass BurnRiver 2013

16:47:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja

Burning River Brass BurnRiver 2013

16:52:00 00:02:56 Giacomo Puccini La Rondine: Ch' il bel sogno di Doretta

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

16:57:00 00:02:03 Robert Schumann Vienna Carnival: Scherzino Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

17:05:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Minuet from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

17:24:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

17:40:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:44:00 00:05:44 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:52:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25

Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

17:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

18:09:00 00:18:45 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

18:31:00 00:04:19 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

18:38:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:44:00 00:12:43 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

18:55:00 00:03:28 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in A minor Op 68

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

19:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

19:30:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

20:02:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

20:11:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

21:04:00 00:27:05 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra

21:34:00 00:20:12 Arnold Schoenberg Chamber Symphony No. 1 in E flat Op 9

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra

21:57:00 00:41:57 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra

22:42:00 00:04:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Bobby McFerrin St Paul Chamber Orchestra Sony 64600

22:48:00 00:09:12 Franz Schubert Konzertstück in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman, violin

23:02:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:08:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:21:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:23:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:28:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

23:34:00 00:08:02 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:42:00 00:11:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

23:55:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

23:57:00 00:01:52 Gabriel Fauré Ave Maria Op 67

John Rutter Women of the; Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 109