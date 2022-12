Program Guide 03-19-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

00:44:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

01:14:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

01:57:00 00:32:47 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Guarneri Quartet Philips 426286

02:32:00 00:39:42 Antonio Vivaldi Violin Concertos Op 8/1-4 "Four Seasons"

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

03:14:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:55:00 00:30:34 Joaquín Rodrigo Concierto heroico

Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz Jorge Federico Osorio, piano EMI 67435

04:28:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

04:59:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major

Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

05:22:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

05:44:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

05:55:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

06:15:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

06:25:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:40:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

06:47:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:51:00 00:02:46 Orlando Gibbons Hosanna to the Son of David

Stile Antico Harm Mundi 807555

06:58:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:14:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:20:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:26:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:27:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

07:40:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

07:51:00 00:04:08 Arvo Pärt Passacaglia

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

07:56:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

08:08:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic

Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

08:15:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

08:20:00 00:06:08 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

08:30:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:43:00 00:05:20 Dmitri Kabalevsky Finale from Violin Concerto Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

08:50:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

08:57:00 00:01:07 Howard Hanson Fanfare for the Signal Corps

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80649

09:05:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:26:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

09:35:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

09:48:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

09:55:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

10:00:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

10:08:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

10:16:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

10:24:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

10:30:00 00:13:26 Frédéric Chopin Andante Spianato & Grand Polonaise Op 22

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

10:45:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:50:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

11:22:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

11:33:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

11:41:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

11:51:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:20:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:26:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:36:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:45:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:52:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

13:43:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:11 Franz Schubert Waltz (Ländler)

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

14:01:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

14:09:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

14:22:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

15:07:00 00:16:35 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

15:27:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

15:48:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

16:07:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

16:12:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

16:29:00 00:04:47 Charles Gounod Faust: Jewel Song

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

16:37:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

16:52:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:55:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann 83Finale from Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

17:05:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:12:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

17:25:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

17:40:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:47:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:49:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus "Gloire London Symphony Orchestra

Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

17:55:00 00:03:23 Isaac Albéniz Capricho catalán from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:21 Max Reger Flute Serenade in D major Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

18:30:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

18:37:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

18:45:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

18:54:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music Seiji Ozawa

Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

19:21:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:57:00 00:01:31 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

20:23:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

20:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

CONCERT HALL: Anne Akiko Meyers

21:02:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

21:13:00 00:16:52 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

21:32:00 00:23:44 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F major Op 24

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist André Watts

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:49 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 16

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:09:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:19:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:30:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:42:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:47:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:55:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664