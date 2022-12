Program Guide 03-13-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

00:19:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:01:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

01:26:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

02:08:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

02:37:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

03:19:00 00:28:18 Volkmar Andreae Symphony in C major Op 31

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

03:49:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zurich Tonhalle Orchestra

David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

04:29:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

Vernon Handley London Philharmonic Orchestra LPO 46

05:19:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

05:37:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

05:53:57 00:04:01 Mazurka, #36, Op. 59/1 Ingrid Fliter, piano

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:08:00 00:05:01 Ottorino Respighi The Pines of the Appian Way from "The Pines of Rome"

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

06:15:00 00:06:15 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

06:20:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

06:35:00 00:04:39 Anonymous Greensleeves to a Ground

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

06:40:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

06:48:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:52:00 00:02:39 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

06:55:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:35 Felix Bernard Winter Wonderland

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

07:10:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

07:17:00 00:04:40 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Sergei Babayan, piano Discover 920155

07:23:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:25:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

07:40:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

07:51:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

07:55:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

07:58:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

BBC NEWS



08:08:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

08:15:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

08:23:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:30:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

08:36:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

08:43:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:51:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:55:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

09:23:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

09:27:00 00:03:18 Miklos Rosza Double Indemnity: Mrs. Dietrichson & the Conspiracy

National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81269

09:31:00 00:03:05 Henry Mancini Theme: The Thorn Birds

Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183

09:35:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:55:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:06:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

10:10:00 00:06:28 Gioacchino Rossini Demetrio e Polibio: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:18:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

10:26:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:31:00 00:13:01 Francis Poulenc Flute Sonata

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

10:44:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le Fosche

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:50:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

11:18:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6

Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

11:27:00 00:06:33 Michael Torke Run

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Ecstatic 92203

11:36:00 00:10:24 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

11:47:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

11:56:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:10:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:27:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:34:00 00:12:20 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

12:48:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

13:30:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:01:45 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 473686

14:01:00 00:02:10 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

14:06:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

14:16:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

15:00:00 00:13:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Vallée

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

15:17:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

15:28:00 00:11:29 Anderson & Roe Grand Scherzo

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:33:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

15:54:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:58:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:06:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

16:11:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

16:32:00 00:05:07 Max Steiner Beyond the Forest: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:41:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

16:52:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

16:57:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:06:28 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

St Petersburg Philharmonic Yuri Temirkanov Denis Matsuev, piano RCA 700233

17:25:00 00:01:25 Traditional The Wearin' of the Green

Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Thomas Motto, tenor RCA 63646

17:26:00 00:03:23 Traditional Cockles and Mussels

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

17:29:00 00:01:58 Traditional We May Roam Through This World

Robert Shaw Robert Shaw Chorale RCA 63646

17:31:00 00:03:20 Traditional Londonderry Air "Danny Boy"

National Philharmonic Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 7892

17:40:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:46:00 00:04:22 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62647

17:52:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

17:56:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:13:50 Michel Blavet Flute Concerto in A minor

Academy Ancient Music Berlin Ernst-Burghard Hilse, flute Capriccio 10134

18:25:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

18:33:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

18:39:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:56:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

19:28:00 00:27:11 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Padua Chamber Orchestra Alexandre Rabinovitch Alexandre Rabinovitch, piano Teldec 98407

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

20:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Alan Gilbert New York Philharmonic

21:50:00 00:06:00 Louis Durey Neige Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic Eric Huebner & Steve Beck, piano 4-hands

21:57:00 00:34:15 Igor Stravinsky Pétrouchka

Alan Gilbert New York Philharmonic

22:34:00 00:03:24 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

Leonard Bernstein New York Philharmonic CBS 44723

22:40:00 00:16:14 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez New York Philharmonic



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:09:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:20:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

23:27:00 00:08:19 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Piano Trio No. 3 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:38:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:46:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:56:00 00:02:23 Hugo Wolf Mörike Lieder: Auf ein altes Bild

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849