Program Guide 03-06-2014

00:03:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

00:19:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

00:53:00 00:56:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 461343

00:58:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

01:51:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

02:11:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

02:31:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

03:08:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

03:45:00 00:28:24 Reynaldo Hahn Piano Concerto in E

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

04:15:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

05:13:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

05:42:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

05:52 01:29 Offenbach Galop from La Vie Parisienne

Cincinnati Pops Kunzel Telarc 80625

05:53 02:35 Bernstein arr. Dedrick Candide:Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

05:57 02:42 Parry Bourree from Lady Radnor's Suite

English String Orchestra William Boughton Naxos 5068

06:08:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

06:15:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

06:30:00 00:10:23 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

06:43:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

06:51:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:59:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:03:45 Samuel A. Ward America, the Beautiful

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

07:10:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

07:21:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from "Yellow River" Concerto China Philharmonic

Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

07:25:00 00:02:17 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 4 "You Have Set, My

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:28:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

07:51:00 00:03:53 Morton Gould American Ballads: Saratoga Quick Step

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:55:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

08:08:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

08:15:00 00:09:21 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:27:00 00:03:06 Thomas Tallis O sacrum convivium

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

08:33:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

08:40:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

08:49:00 00:03:26 Traditional Crowley's Reel The Chieftains

James Galway, flute RCA 7892

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:14:49 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 5 in G major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

09:25:00 00:10:31 Sir William Walton Major Barbara: A Shavian Sequence

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Chandos 8841

09:41:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia

Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

09:49:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

10:00:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

10:02:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:04:00 00:06:24 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118

Alpin Hong, piano MSR 1107

10:10:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:16:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:20:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

10:43:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:50:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

11:22:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

11:31:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:32:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

11:39:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34

Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:57:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:10:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:22:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:29:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:40:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:49:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:00:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

13:39:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

14:00:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:02:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

14:09:00 00:08:42 William Alwyn The Moor of Venice Dramatic Overture

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:14:00 00:13:47 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

14:21:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:57:00 00:02:15 Franz Schubert Die Forelle

Barbara Bonney, soprano; Emanuel Ax, piano Sony 61964

15:00:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:06:00 00:14:53 William Alwyn Concerto Grosso No. 3

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:21:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

15:48:00 00:03:28 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:53:00 00:02:19 Claudio Monteverdi Cantate Domino

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

15:58:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

16:06:00 00:04:35 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:13:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

16:28:00 00:03:30 John Williams Return of the Jedi: Jabba the Hutt

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:34:00 00:04:20 John Williams Return of the Jedi: The Forest Battle

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:41:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:52:00 00:03:04 Ola Gjeilo Ubi caritas

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:58:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

17:05:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

17:12:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

17:23:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29

helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

17:40:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

17:46:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:52:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

17:57:00 00:02:16 Remo Pignone Por el sur

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:32:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

18:41:00 00:03:18 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

18:47:00 00:09:11 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

18:55:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

19:02:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

19:12:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

20:02:00 00:11:48 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 1

Lorin Maazel Vienna Philharmonic RCA 68600

20:16:00 00:41:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80047

21:04:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony

St. Paul Chamber Orchestra Edo de Waart

21:31:00 00:13:00 John Harbison Crossroads

St. Paul Chamber Orchestra Edo de Waart Kelly O'Connor, mezzo-soprano

21:50:00 00:35:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

St. Paul Chamber Orchestra Edo de Waart

22:28:00 00:06:57 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

22:36:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major

English Chamber Orchestra

23:02:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:12:00 00:06:01 Johann Sebastian Bach Largo from "A Musical Offering"

Joshua Smith, flute; Allison Guest Edberg, violin; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

23:21:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

23:32:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

23:41:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:45:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:55:00 00:03:50 David Loeb Moresca

Jack Sutte, trumpet; Laurent Boukobza, piano Sutte 2011

23:57:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366