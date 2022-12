Program Guide 12-02-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

00:34:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano Four Hands in C

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

01:17:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F Op 90

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

01:58:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

02:37:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

03:21:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

03:50:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

04:25:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:57:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:22:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

05:44:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

05:48:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:17:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

06:27:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

06:41:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:51:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

06:58:00 00:01:54 John Philip Sousa March "Transit of Venus"

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:05:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

07:13:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

07:24:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

07:40:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

07:49:00 00:05:05 Kermit Poling Two Puerto Rican Carols

West Edge String Quartet Centaur 3087

07:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:08:00 00:06:33 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

08:17:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:27:00 00:11:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

08:43:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

08:53:00 00:02:31 Traditional Past Three O'Clock

Burning River Brass BurnRiver 2004

08:56:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

09:05:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

09:25:00 00:03:49 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:33:00 00:02:56 Traditional Come, My Children Dere

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

09:47:00 00:03:05 Traditional All Sons of Adam, Sing Nowell!

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2269

09:51:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

09:56:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:04:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:09:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:17:00 00:05:17 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit James Barnes, cimbalom Decca 444386

10:24:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:31:00 00:13:55 Giuseppe Cambini Wind Quintet No. 3 in F

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

10:50:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

11:18:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:28:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:33:00 00:04:36 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:40:00 00:03:44 Traditional Patapan

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63309

11:44:00 00:03:38 Bob Chilcott The Time of Snow

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2011

11:48:00 00:02:15 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:50:00 00:03:52 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:19:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:25:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:32:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:41:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:49:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

13:31:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

14:04:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

14:10:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:21:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

14:31:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

14:43:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of Athens"

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

MONDAY MOZART

15:00:00 00:12:44 Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in C minor

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:14:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E minor

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

15:29:00 00:20:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 8 in C

Suedama Ensemble David Greilsammer David Greilsammer, piano Naïve 5149

15:51:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:16 Juan de Araujo Los coflades de la estleya

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:06:00 00:02:56 Domenico Zipoli Pastorale in C

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:11:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:30:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

16:41:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

16:50:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 210

16:52:00 00:02:40 Ralph Vaughan Williams Wassail Song

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:57:00 00:02:15 Franz Schubert Die Forelle

Barbara Bonney, soprano; Emanuel Ax, piano Sony 61964

17:05:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

17:24:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:28:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:40:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:46:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:54:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

18:29:00 00:04:08 Enrique Granados Danza lenta

Alicia de Larrocha, piano RCA 60408

18:35:00 00:04:15 Enrique Granados El Pelele

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:42:00 00:13:17 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

18:53:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:19:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

19:58:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:23:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:38:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:57:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Emanuel Ax, piano; Liang Wang, oboe; Mark Nuccio, clarinet; Philip Myers, horn; Judith LeClair, bassoon

21:04:00 00:35:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat

21:39:00 00:21:00 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

22:00:00 00:29:26 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

22:29:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

23:10:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:20:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel James Galway, flute DeutGram 3024

23:26:00 00:03:45 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

Canadian Brass RCA 68633

23:30:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:41:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:47:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:57:00 00:02:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Yuja Wang, piano DeutGram 16606