Program Guide 11-26-2013

00:02:00 00:14:08 Maurice Ravel Chansons madécasses

Ellie Dehn, soprano; Alexa Still, flute; Daniel McDonough, cello; Spencer Myer, piano OberlinMus 1304

00:17:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

01:05:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

01:39:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

02:29:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

03:16:00 00:23:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 16 in D

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

03:46:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

04:13:00 00:21:31 Alexandre Luigini Ballet égyptien Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

04:36:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

05:23:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

05:45:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

05:51:00 00:07:28 Jean Sibelius The Bard Op 64

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

06:08:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:17:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:28:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

06:41:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D

András Schiff, piano Decca 421369

06:43:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

06:50:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:57:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie"

Guildhall Strings RCA 61275

07:13:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

07:25:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

07:40:00 00:06:26 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

07:51:00 00:04:43 Jorge Cardoso Milonga

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:06:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on "Mein junges Leben hat ein End"

David Greilsammer, piano Sony 792969

08:17:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

08:27:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

08:43:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:52:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D

David Greilsammer, piano Sony 792969

08:56:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:27:00 00:06:16 Hans Zimmer Dead Man's Chest: Jack Sparrow

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:46:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

09:57:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:01:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

10:04:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Bayreuth

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:10:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

10:18:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

10:24:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:32:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:51:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

11:20:00 00:06:25 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

11:30:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:39:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

11:47:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

12:13:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:19:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:26:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your Toes"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:36:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:45:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:56:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

13:00:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

13:34:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:00:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

14:03:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

14:10:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

14:21:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42

Charles Owen, piano Avie 2240

14:30:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

14:42:00 00:09:43 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

14:52:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

15:03:00 00:12:10 Felix Mendelssohn Movements 1-2 from String Quartet No. 1 Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

15:28:00 00:03:10 Anonymous: All Sons of Adam, Sing Nowell!

15:32:00 00:03:40 Traditional: What Cild is This?

15:36:00 00:03:29 Traditonal (arr Manx) Little Red Bird

Meredith Hall, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2269

15:53:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:58:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

16:06:00 00:03:04 Ola Gjeilo Ubi caritas

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:11:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" in C

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

16:28:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:36:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:41:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

16:51:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:57:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

17:05:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:12:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

17:21:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to "Cyrano de Bergerac" Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

17:40:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:46:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:52:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:56:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:09:00 00:28:55 Maurice Ravel String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

18:39:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

18:44:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

18:50:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

18:52:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:28:00 00:26:47 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

19:55:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

19:56:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:15:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

Bernard Haitink, conductor; Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello

21:04:00 00:27:29 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D

(Osmo Vänskä, conductor)

21:33:00 00:34:31 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

21:55:00 00:03:29 Robert Schumann Fairy Tale No. 3 Op 132

22:10:00 00:48:35 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

22:57:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:02:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

23:05:00 00:09:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

23:16:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:24:00 00:10:08 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:36:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:41:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:54:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:55:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770