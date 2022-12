Program Guide 11-14-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:16:15 Leopold Mozart Symphony in F major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

00:20:00 00:23:32 Aaron Copland The Red Pony: Suite

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

00:50:00 00:19:17 Jean Françaix Concerto for Harpsichord & Instrumental

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

01:11:00 00:26:50 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 3 in E flat major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

01:40:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

02:24:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

03:20:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from "Terpsichore"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

04:12:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

04:40:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

05:18:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

05:46:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:54:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

06:08:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:17:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

06:26:00 00:11:00 Leopold Mozart Concerto for 2 Horns in E flat major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn Philips 416815

06:41:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8

Tzimon Barto, piano EMI 54900

06:50:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

06:55:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:05:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

07:13:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

07:26:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

07:40:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:49:00 00:05:20 Gioacchino Rossini Sinfonia di Bologna in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:57:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

08:08:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

08:17:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:30:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

08:41:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

08:51:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

08:57:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:05:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

09:25:00 00:08:06 Aaron Copland The Heiress: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

09:37:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

09:45:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

09:51:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

09:58:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:02:00 00:03:52 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

10:06:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

10:11:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:21:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

10:28:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:34:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:53:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

11:22:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

11:31:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:41:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

11:49:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

12:10:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:20:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:29:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:38:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:50:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:00:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:35:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:00:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

14:02:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

14:06:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

14:19:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

14:28:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

14:41:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

14:57:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

15:00:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major

Op 40 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

15:10:00 00:12:47 John Taverner O splendor gloriae

Stile Antico Harm Mundi 807572

15:19:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

15:58:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

16:02:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

16:11:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

16:29:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

16:41:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

16:51:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

16:56:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

17:05:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

17:12:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

17:25:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra

Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

17:32:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:39:00 00:04:28 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: December

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

17:50:00 00:03:13 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: April "Capriccioso"

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

17:55:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:09:00 00:20:41 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 61505

18:32:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

18:39:00 00:03:30 Antonio Vivaldi Allegro from "Spring" Concerto in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

18:44:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:52:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

19:02:00 00:16:15 Leopold Mozart Symphony in F major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

19:20:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

20:02:00 00:34:42 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:38:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

21:04:00 00:08:00 Franz Schreker Scherzo for String Orchestra

21:13:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F Op 50

21:24:00 00:21:02 Henri Vieuxtemps Violin Concerto No. 5 in A minor Op 37

21:47:00 00:31:31 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

22:20:00 00:08:00 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Orpheus Chamber Orchestra (DeutGram 415363)

22:28:00 00:29:27 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G

Orpheus Chamber Orchestra (Nonesuch 79042)

23:02:00 00:07:49 Johann Nepomuk Hummel Andante from String Quartet No. 3 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:09:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:14:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:22:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:36:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:40:00 00:06:00 John Field Nocturne No. 7 in C major

John O'Conor, piano Telarc 80290

23:46:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

23:54:00 00:02:44 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:56:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664